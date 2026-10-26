ルクレは10月26日、同社が提供する建設DXプラットフォーム「蔵衛門」が大林組の建築現場に全社導入されたと発表した。

撮影した工事写真をクラウドに集約し、AIで自動整理・台帳化する。現場間で工事写真や電子黒板などを共有・活用し、施工データの蓄積や構造化につなげる。Microsoft Entra IDによるSSO（シングルサインオン）も構築し、全国の工事現場への展開を支えるという。

工事写真を現場の記録から「情報資産」へ

大林組は「データ流通」「情報の一貫利用」「標準化」を掲げ、全社的なDXを推進している。そのなかで、現場で高頻度に生成された工事写真を、熟練者の判断や工夫を含むデータとして重視している。

一方、工事写真の撮影や整理は現場の作業負担となっていた。協力会社との情報共有ではタイムラグも課題として顕在化。また、現場ごとの運用の違いにより、知見やデータを全社に展開しにくい側面もあった。

こうした課題を踏まえ、大林組は現場業務の効率化と全社的なデータ資産化を進めるため、「蔵衛門クラウド」の活用推進を決定した。

AIで工事写真を自動整理・台帳化、現場情報をリアルタイム共有

「蔵衛門」では、現場で撮影した写真をクラウドに集約する。AIが写真を自動で整理し、台帳化する仕組みだ。最新の現場状況を画面上で可視化し、担当者や担当業者から事務所、支援部署への情報共有に活用する。

過去の優良工事で使用したフォルダ構成や電子黒板を、新たな現場へ展開する運用も行う。熟練者が培った管理方法を他の現場でも利用できるようにし、技術継承につなげる狙いがある。

また、フォルダごとにアクセス権限を設定できる。協力会社には担当範囲のフォルダを共有し、大林組の標準ルールに沿って情報を集める運用を想定しているという。

Microsoft Entra IDでSSO、全国の工事現場への展開を支援

全社展開に向けては、Microsoft Entra IDによるSSOを構築した。社内の統合IDによって認証とアクセス制御を一元化する。

これにより、現場ごとに個別IDを発行したり、個別にログインしたりする手間を削減。ルクレは、セキュリティリスクを抑えながら、全国の工事現場へ「蔵衛門クラウド」を展開・定着させる運用環境を実現したとしている。

BIM連携やウェアラブルカメラとの統合も計画

ルクレは今後、工事写真データの活用範囲を広げる方針だ。BIMデータとの連携による配筋検査のデジタル化を計画。ウェアラブルカメラを使った安全管理の可視化など、先端技術との統合も進めるとしている。