PyCon JP Associationは12月12日、日本とアジアのコミュニティの交流を目的としたPythonカンファレンス「PyCon mini Tokyo with PythonAsia conference」を開催する。

カンファレンスの概要

同イベントは、PyCon JPとアジアのコミュニティPython Asia Organization（PAO）のコラボイベント。

日本とアジアのコミュニティの交流を目的としており、日本語による講演に加え、PAOの協力を得て海外から英語スピーカーを招聘し、国境を越えてPythonistaが集う。

キーノートのスピーカーは、Python Software FoundationのSecurity Developer in ResidenceであるSeth Larson氏、Python Software FoundationのPyPI Safety and Security EngineerであるMike Fiedler氏が務める。

会場はGMOインターネットグループ 渋谷フクラス 16階イベントスペース。

参加費はパトロンが10,000円、一般が1,500円（飲食費用として）、学生が500円（飲食費用として）となっている。登録はこちらから。