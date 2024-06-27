Appleは6月25日(米国時間)、「About firmware updates for AirPods - Apple Support」において、AirPodsの脆弱性を修正したと発表した。修正された脆弱性はBluetooth接続に関するもので、悪用されると攻撃者に盗聴される可能性がある。

  • About firmware updates for AirPods - Apple Support

    About firmware updates for AirPods - Apple Support

脆弱性の情報

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

修正された脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

  • CVE-2024-27867 - 認証に関する脆弱性。AirPodsが接続要求している状態において、Bluetoothの通信範囲内にいる攻撃者は目的のデバイスになりすましてAirPodsにアクセスできる可能性がある

対象製品

ファームウェアアップデートの対象となっている製品は次のとおり。

  • AirPods Proのすべてのモデル
  • AirPods 第2世代およびこれ以降のモデル
  • AirPods Max
  • Powerbeats Pro
  • Beats Fit Pro

更新情報

ファームウェアアップデート適用後のバージョンは次のとおり。

  • AirPods Proのすべてのモデル - 6F8
  • AirPods 第2世代およびこれ以降のモデル - 6A326
  • AirPods Max - 6A326
  • Powerbeats Pro - 6F8
  • Beats Fit Pro - 6F8

対策

Appleはファームウェアバージョンを確認し、必要に応じてファームウェアアップデートを実施するように推奨している。ファームウェアアップデートに必要なデバイスが近くにないユーザーは、Apple StoreまたはApple認定サービスプロバイダーに予約の上、アップデートを依頼できるという。