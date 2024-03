Microsoftは3月21日(現地時間)、Windows Insider Blogの「Spellcheck in Notepad begins rolling out to Windows Insiders」において、Windows 11の「メモ帳」アプリにスペルチェック機能と単語の自動修正機能が追加されたことをアナウンスした。この機能が実装されたメモ帳のバージョンは11.2402.18.0で、Windows InsiderプログラムのCanaryチャネルおよびDevチャネル向けにリリースされた最新のWindows 11ビルドに含まれている。

単語のスペルミスを見つけて修正候補を表示

スペルチェック機能はテキストファイルなどで自動で有効化されており、スペルミスが含まれる単語があると、その下部が赤線で強調表示される。自動修正(オートコレクト)機能も提供されており、該当部分をクリックすると修正候補の単語がポップアップで提示される。キーボードだけで操作したい場合は、新たに追加された [Shift] + [F10] ショートカットが利用できる。

メモ帳に実装されたスペルチェック機能 出典:Windows Insider Blog

スペルチェックは英語以外の言語にも対応している。Microsoftは、この機能は.txtをはじめとする一部のファイル形式以外、例えば、ログファイルやコーディング関連のファイルではデフォルトで無効化されると説明している。その場合、コンテキストメニューでファイルごとに有効化することができる。

また、設定画面でファイル形式ごとに有効/無効を設定することもできるので、常にスペルチェックを適用したいファイル形式はあらかじめ有効に設定しておくとよいだろう。

なお、スペルチェック機能を搭載したメモ帳はWindows InsiderプログラムのCanaryおよびDevチャネル向けに展開されているが、まだチャネルのすべての参加者が利用できるとは限らないとのことだ。