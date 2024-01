Betanewsは1月29日、「Microsoft is finally updating Sticky Notes for Windows 11 -- expect an AI upgrade」において、Microsoftが「付箋(Sticky Notes)」アプリの大幅なアップデートを予告したと伝えた。「付箋」はWindowsの標準アプリの一つで、デスクトップに小さなメモを手軽に貼り付けることができる。Microsoftは間もなく、2020年以来更新されていないこのアプリの過去最大のアップデートを実施する計画だという。

4年ぶりのアップデート、しかし内容は不明

付箋アプリのアップデートは、Microsoft公式のX(旧Twitter)アカウントへの2024年1月25日の投稿によって予告された。4年ぶりとなる投稿でこの公式アカウントは、「WE'RE BACK! and BETTER THAN EVER!!!」というメッセージとともに、「これまでで最大の発表をお待ちください」と伝えている。

付箋アプリの大型アップデートの予告

具体的にいつ、どのようなアップデートが行われるのかといった詳細はまだ不明だが、少なくともWebアプリに関するものではないようだ。

公式アカウントは、続く1月30日の投稿で、このアップデートがAIに関連したものであることを明らかにした。Betanewsも、Copilotの統合に絡む機能である可能性が高いと予測している。MicrosoftがAIを使った各種アプリやサービスの強化に注力していることを考えれば、標準アプリである付箋アプリでも同様の機能強化が行われるのは自然な流れだろう。

4年ぶりのアップデートがどのようなものになるのか、続報が楽しみだ。