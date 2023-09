エクセルソフトは、SpreadsheetGear LLCの.NET アプリケーション開発用コンポーネント「SpreadsheetGear」の最新バージョン「SpreadsheetGear 2023」を9月27日より販売することを発表した。

「SpreadsheetGear」は、Microsoft Excelがインストールされていない環境でもExcelワークブックを読み込み、編集、保存、印刷するアプリケーションを開発できる.NETアプリケーション開発向けのスプレッドシートコンポーネント。Excel互換の高速演算エンジンによる高速読み込み、WinForms、WPF(Windows Presentation Foundation)アプリケーション向けスプレッドシートコントロール、Excel互換のグラフ生成コンポーネントなど、Excel VBA開発者が利用しやすい仕様となっており、開発したアプリケーションをサーバーやクライアントで使用する際の配布ライセンスも不要となる。

WPFとWindows フォーム用のコントロールイメージ(エクセルソフト公式Webサイトより)

最新バージョンの「2023(Ver. 9)」では、Open XMLファイル形式のセルコメントとフォームコントロールをサポートした他、オートシェイプの機能強化とExcel互換性の向上、ワークブックで保護時の詳細オプション指定、ワークシートの印刷ヘッダーや印刷フッターへの図の挿入機能、グラフ シート生成機能などワークシート、ワークブックの機能向上が図られた。

上位製品「SpreadsheetGear for Windows」が追加され、提供されるラインナップは、.NET Framework 環境でスプレッドシートを操作する「SpreadsheetGear for .NET Framework」、.NET 環境向けのクラスプラットフォームライブラリ「SpreadsheetGear Engine for .NET」、新規にラインナップ入りした「SpreadsheetGear Engine for .NET」にWindowsベースのUI機能を追加した上位版「SpreadsheetGear for Windows」、「SpreadsheetGear」単体製品がすべて含まれるバンドル製品「SpreadsheetGearBundle」の4つとなっている。

開発環境及びIDE(Integrated Development Environment)は、以下図の通りとなる。

利用には、開発者ライセンス料と年間サブスクリプション料が必要で、開発ライセンスは永久ライセンスとして提供、価格には初年度年間サブスクリプションが含まれる。価格は、「SpreadsheetGear for .NET Framework」が246,400円、更新年間サブスクリプション価格が123,200円。