NECネッツエスアイは8月24日、LGWAN(Local Government Wide Area Network)を通じて地方公共団体に行政事務サービスを提供するLGWAN-ASPサービス群のラインアップを強化し、広域共同利用サービスとして展開することを発表した。

同社はこれまで、LGWAN環境下でも利用可能なASPサービスとして、「リモートデスクトップ for LGWAN」「Boxセキュアアクセスサービス for LGWAN」「Sansan セキュアアクセスサービス for LGWAN」「NECネッツエスアイ AI-OCR for LGWAN」を提供してきた。今回、同サービスラインアップに文書管理サービス「FilingStars for LGWAN」が新たに追加される。

同サービスは、文書の階層別管理や閲覧・編集権限の付与などが可能だ。同社は2023年9月から同サービスの利用受付を開始し、2023年12月より顧客への提供を開始する予定だ

「FilingStars for LGWAN」のサービス概要

政府によるデジタル田園都市国家構想を受け、自治体ごとに独自のDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されている一方、、人材面やコスト面で課題を持つ自治体も多いことが予想されている。同社は自治体向けに提供するサービス群を、複数自治体で共同利用する広域共同利用の形で提供することで、自治体のデジタルサービス導入のコストと運用負担の軽減に繋げる狙いだ。

今回のサービス追加によって、働き方のデジタルシフトを実現するサービスメニューをLGWAN環境・インターネット環境双方で提供可能となったことに加え、今後の自治体におけるデジタル化の加速を見据えて、同社は広域共同利用サービスの本格展開に踏み切ったという。