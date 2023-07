Microsoftは7月18日(現地時間)、Microsoft Viva Blogの記事「 Microsoft Viva Pulse is now generally available!」において、従業員エクスペリエンス向上のための新ツール「Microsoft Viva Pulse」の一般提供開始をアナウンスした。Microsoft Viva Pulseは、マネージャーやプロジェクトリーダーがチームメンバーからフィードバックを求め、それを効果的に活用することを支援するツールであり、Microsoft Vivaの拡張機能として提供される。

Microsoft Viva Pulseのダッシュボード 引用:Microsoft Viva Blog

Microsoft Vivaは、組織の従業員のエクスペリエンス向上を支援する総合ソリューションとして、2021年からMicrosoftが提供しているプラットフォームサービス。ビジネスにおけるコミュニケーションやナレッジ、学習、リソース、インサイトなどを統合された体験として組み合わせ、従業員の一人ひとりの成長をサポートすることで人とチームが最大限の能力を発揮できるように支援する。

新機能のMicrosoft Viva Pulseは、従業員の意識調査を行うパルスサーベイの実施を支援するツールになる。Viva Pulseを利用すると、チームのリーダーやマネージャーはメンバーに対して定期的なフィードバックを簡単に要求できるようになる。これによって、チームのニーズを迅速に理解し、現在どこにフォーカスするべきなのかを明確に知ることが可能となる。

Microsoft Viva Pulseについての詳細や使い方は、次の公式ドキュメントに詳しくまとめられている。