サテライトオフィスは7月11日、Google Workspace for Education Plusの導入支援サービス「教育DXパッケージ」の提供を開始すると発表した。

Google Workspace for Education Plus は Google Workspace for Education の上位エディション。利用料は、1ユーザーにつき月額50円(税別)となっている。「教育DXパッケージ」では、無償で提供するサービスと有償で提供でサービスがある。

データポータル 雛形テンプレート、ポータルサイト(Google サイト)のテンプレート、Google Classroom などのログデータの BigQuery データ連携設定についてのQAサポート、Google Cloud のレポート機能による BigQuery 利用上限設定などのサポート、Google AppSheet のテンプレートは無償で提供する。

一方、BigQuery のデータ連携設定作業(オンサイト)、Google Cloud のレポート機能による BigQuery 利用上限設定作業(オンサイト)、BigQuery のリセラー契約(クエリの大量実行や新規テーブル作成、カラム編集などを実施の場合)、Google AppSheet の利用方法などのレクチャー、サテライトオフィス の高機能アドオンは有償で提供する。