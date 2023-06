Googleは6月8日(米国時間)、「Google Drive for desktop release notes - Google Workspace Admin Help」において、Windows 8などにおける「Google Drive for desktop」のサポートを2023年8月に終了すると報じた。該当するプラットフォームを使っている場合、正確な日時は提供されていないものの2023年8月以降はこれまでのようにGoogle Drive for desktopが使えなくなる可能性が高い。

影響を受けるプラットフォームは次のとおり。

Windows 8 (32ビット版)

Windows 8.1 (32ビット版)

Windows Server 2012 (32ビット版)

Windows 8およびWindows 8.1はすでにMicrosoftのサポートが終了している。Windows Server 2012はまだサポートが継続しているものの、今年中にサポートの終了が予定されている。

Googleはサポート終了の影響を避けるには、2023年8月までに上記プラットフォームを64ビット版のWindows 10またはそれ以降のプロダクトおよびバージョンへアップグレードすることを推奨している。なお、Google Drive for desktopが使えなくなったあとでも、Webブラウザ版のGoogle Driveは使うことができるとし、代替候補としてWebブラウザ版を使うことも挙げている。