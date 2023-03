Amazonの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)であるAndy Jassy氏は3月20日(米国時間)、「Update from CEO Andy Jassy on Amazon’s operating plan and more role eliminations」において、追加で約9,000人の解雇を行う予定だと伝えた。Amazonaはすでに1万8,000人規模の解雇を行ったばかりであり、さらに追加で大量解雇を実施することが明らかになった。

Update from CEO Andy Jassy on Amazon’s operating plan and more role eliminations

Amazonは2023年1月に1万8,000人規模の解雇を実施する計画を発表し、2023年3月には解雇処理の第2段階まで完了したことが報告されている。そしてAmazonは今回、さらに追加で約9,000人の解雇に取り組むことを発表した。追加の人員削減はAWS、PXT、広告、Twitchなどを中心に実施すると説明している。

具体的にAWS、PXT、広告、Twitchの事業に置いて、どんな人材を削減の対象とするかはまだ最終決断を下していないと説明されており、2023年4月中旬から下旬までに決定を行うとしている。Amazonは同社が置かれている不確実な経済状況や、近い将来に存在する不確実性を考慮した結果、コストと人員を合理的に削減することを選択したと判断の根拠を説明している。