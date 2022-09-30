米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は9月29日(米国時間)、「VMWare Releases Guidance for VirtualPITA, VirtualPIE, and VirtualGATE Malware Targeting vSphere｜CISA」において、VMwareの仮想化プラットフォーム「VMware vSphere」を特殊なマルウェアから保護する方法を公開した。
対象となっているのは「VirtualPITA (ESXi & Linux)」「VirtualPIE (ESXi)」「VirtualGATE (Windows)」という3つのマルウェア。これらマルウェアはVMware ESXiインスタンスへの永続的なアクセスを得るために悪用されている。
これらマルウェアに関する情報は、次のページにまとまっている。
- Protecting vSphere From Specialized Malware | VMware
- Mitigation and Threat Hunting Guidance for Unsigned vSphere Installation Bundles (VIBs) in ESXi (89619)
- VMware vSphere Security Configuration Guide | VMware
CISAはVMware ESXiを使用している組織に対し、上記のセキュリティ情報を確認するとともに、推奨されている緩和措置を適用することを推奨している。