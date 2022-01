大日本印刷(DNP)は1月18日、ブロックチェーン技術を活用したファンエコノミー事業を展開するGaudiyと、アニメやマンガ、ゲームなどの新しい知的財産(IP:Intellectual Property)を生かしたビジネス創出を目指す業務提携を締結すると発表した。

2社による業務提携のキーコンセプト

近年はWebサイトやアプリ上などインターネット上に構築したバーチャルな空間と現実世界を連動させた「メタバース」関連の取り組みが国内外で進んでいる。また、AR(Augmented Reality:拡張現実)やVR(Virtual Reality:仮想現実)を活用したさまざまな体験価値の提供や、コミュニケーションに関する技術やサービスの開発も活発化している。

そこで両社は、新しいコンテンツサービスの創出に向けた共同研究を開始する。今回の業務提携を通じて、コンテンツ業界のさらなる発展に向けて各社の技術やノウハウを掛け合わせ、メタバースなどの領域における価値創出および「未来のファンサービス」の創出を目指すという。

また、両社はブロックチェーンを用いたNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を活用して、さまざまなコンテンツの適正な流通を促進するとともに、多くのファンがそれらのコンテンツの魅力を堪能できる場を提供するとのことだ。

例として、ファンが集うバーチャルなコミュニティを構築して、好きなアイドルやキャラクターのグッズやアイテムを集めたり、好きなコンテンツを応援(通称「推し活」)したりと、ファン同士が相互に交流できる場を想定している。

提携の取り組みの第一弾として、1月21日から「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」(東京都渋谷区)で開催される『約束のネバーランド POP UP SHOP in 東京アニメセンター』と連動し、ファンコミュニティ向けにジェネラティブアートを活用したデジタルコンテンツを提供する実証実験を開始する。ジェネラティブアートとは、コンピュータを使って創造プロセスの一部に意図的に偶然性を取り入れたプログラムによって作られたアート。