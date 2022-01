Check Point Software Technologiesの脅威インテリジェンス部門であるCheck Point Researchはこのほど、「December 2021’s Most Wanted Malware: Trickbot, Emotet and the Log4j plague - Check Point Software」において、2021年12月のマルウェアランキングを発表した。

Check Point Researchより発表された2021年12月のマルウェアランキングは次のとおり。

順位 トップマルウェア 前月比較 1 Trickbot = 2 Emotet ↑ 3 Formbook ↑ 4 Agent Tesla = 5 Glupteba ↓ 6 Remcos ↓ 7 XMRig ↓ 8 Ramnit = 9 Dridex ↑ 10 Phorpiex ↑

順位 脆弱性 前月比較 1 Apache Log4j Remote Code Execution ↑ 2 Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure = 3 HTTP Headers Remote Code Execution = 4 Web Servers Malicious URL Directory Traversal ↓ 5 MVPower DVR Remote Code Execution ↓ 6 Dasan GPON Router Authentication Bypass ↓ 7 D-LINK Multiple Products Remote Code Execution ↑ 8 Apache HTTP Server Directory Traversal ↓ 9 Command Injection Over HTTP ↓ 10 PHP Easter Egg Information Disclosure ↑

順位 モバイルマルウェア 1 AlienBot 2 xHelper 3 FluBot

2021年12月のマルウェアランキングは、2022年の動向を象徴する可能性を示唆する結果となった。1年前にシャットダウンオペレーションによって一旦は姿を潜めたEmotetが2位へ急浮上し、完全復活を果たした。Trickbotは引き続き1位であり、2020年に猛威を奮ったEmotetと、2021年に猛威を奮ったTrickbotの双方が2022年は世界中の企業に影響を与える可能性が示されている。

また、2021年12月はApache Log4jの脆弱性が最も悪用された脆弱性として検出された点も特徴的だ。世界中の48.3%の組織がLog4jの脆弱性の影響を受けたとされている。「10年に1度の最悪の脆弱性」という指摘のとおり、この脆弱性は長期にわたってサイバー攻撃に悪用される可能性がある。2021年12月のランキングはそうした兆候を示すものになった。