Windows Terminalは、Microsoftがオープンソースとして開発を進めるコンソールプログラム。従来Windowsには、Conhost.exeと呼ばれる組み込みのコンソールプログラムがあった。これは、標準ではコマンドプロンプト ウィンドウで使われている。Windows 11では、いよいよ標準のConhost.exeをWindows Terminalで置き換えることが可能になる。
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