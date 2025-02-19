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「Windows Terminal ベスト設定」のニュースまとめ

Windows Terminalは、Microsoftがオープンソースとして開発を進めるコンソールプログラム。従来Windowsには、Conhost.exeと呼ばれる組み込みのコンソールプログラムがあった。これは、標準ではコマンドプロンプト ウィンドウで使われている。Windows 11では、いよいよ標準のConhost.exeをWindows Terminalで置き換えることが可能になる。

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