「HTC」のニュースまとめ-2016年5月
2016年05月31日(火)
COMPUTEX TAIPEI 2016 - 背負うには重いが動作は軽い! 約5kgのリュック型PCでVRを体験
PC本体 2016/05/31 23:24
KDDI、2016年夏モデルのスマホやガラホなど8機種発表
携帯キャリア 2016/05/31 12:00
2016年05月10日(火)
フジとグリーがVR事業で提携、市場拡大を見込み
自作 / テクノロジ 2016/05/10 12:21
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「HTC」の検索結果
まるでサングラス？ Facebook、“薄くて軽いVR機器”実現に向けた研究を公開
周辺機器 2020/07/02 19:25
モトローラが7月1日付で社長交代
MVNO 2020/07/01 12:27
アスク、グローブ型VRデバイス「Manus Prime II」 - 触覚フィードバック機能も
周辺機器 2020/06/05 17:06
VIVEヘッドマウントディスプレイ「Pro Eye」「Focus Plus」が一般販売
周辺機器 2020/06/05 14:31
「からかい上手の高木さんVR」が本日リリース、高橋李依演じる高木さんのからかいを体験
コミック 2020/05/22 21:27
VR HMD「VIVE Cosmos Elite」が単品購入可能に、フェースプレートも
PCゲーミング 2020/05/01 12:54
HTC NIPPONとDMM.comがVIVEアンバサダー募集
ガジェット 2020/04/22 16:38
VIVE Cosmos Elite発売記念、HTCがフォロー&RTでグッズが当たるキャンペーン
キャンペーン / イベント 2020/04/20 21:18
今週の秋葉原情報 - 電源を強化したThreadripper向けマザー、春らしい新色のマウスも発売に
自作 / テクノロジ 2020/03/30 14:10
解像度2,880×1,700pxのディスプレイを搭載した「VIVE Cosmos Elite」
ガジェット 2020/03/18 12:46