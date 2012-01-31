「HDD」のニュースまとめ-2012年1月
2012年01月31日(火)
アスク、暗号化/パスワード機能を備えた外付け型ポータブルHDDの1TBモデル
周辺機器 2012/01/31 11:04
2012年01月27日(金)
ノバック、2台のHDDを内蔵してRAIDを構築できるなどHDDケースを3モデル
周辺機器 2012/01/27 15:03
2012年01月26日(木)
ラトック、USB 3.0対応の外付け型HDDケースとExpressCardインタフェース
周辺機器 2012/01/26 17:40
2012年01月25日(水)
バッファロー、スマホでも再生可能なネットワークメディアプレーヤー
サウンド / オーディオ 2012/01/25 21:08
バッファロー、HDD製品を新価格で発売 - NAS製品は最大14%の値下げ
周辺機器 2012/01/25 20:04
ラトック、eSATA/USB 3.0対応のリムーバブルHDDケースとドライブケース
周辺機器 2012/01/25 19:08
アイ・オ・ーデータ、外付け型HDDや無線LANルータなど26製品を値下げ
周辺機器 2012/01/25 18:43
2012年01月19日(木)
バッファロー、外付け型HDDを新価格で発売、内蔵SSDなど最大約67%の値下げ
周辺機器 2012/01/19 20:20
2012年01月12日(木)
バッファロー、タイ洪水で値上げしていたポータブルHDDの2製品を値下げ
周辺機器 2012/01/12 16:50
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