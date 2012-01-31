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「HDD」のニュースまとめ-2012年1月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2012年01月31日(火)

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アスク、暗号化/パスワード機能を備えた外付け型ポータブルHDDの1TBモデル

周辺機器 2012/01/31 11:04

2012年01月27日(金)

Top

ノバック、2台のHDDを内蔵してRAIDを構築できるなどHDDケースを3モデル

周辺機器 2012/01/27 15:03

2012年01月26日(木)

Top

ラトック、USB 3.0対応の外付け型HDDケースとExpressCardインタフェース

周辺機器 2012/01/26 17:40

2012年01月25日(水)

Top

バッファロー、スマホでも再生可能なネットワークメディアプレーヤー

サウンド / オーディオ 2012/01/25 21:08

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バッファロー、HDD製品を新価格で発売 - NAS製品は最大14%の値下げ

周辺機器 2012/01/25 20:04

Top

ラトック、eSATA/USB 3.0対応のリムーバブルHDDケースとドライブケース

周辺機器 2012/01/25 19:08

Top

アイ・オ・ーデータ、外付け型HDDや無線LANルータなど26製品を値下げ

周辺機器 2012/01/25 18:43

2012年01月19日(木)

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バッファロー、外付け型HDDを新価格で発売、内蔵SSDなど最大約67%の値下げ

周辺機器 2012/01/19 20:20

2012年01月12日(木)

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バッファロー、タイ洪水で値上げしていたポータブルHDDの2製品を値下げ

周辺機器 2012/01/12 16:50

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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FRONTIER、第3世代Ryzenを搭載し拡張性が高いデスクトップPC「GXシリーズ」

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Western Digital、HDDのCMR/SMR情報を公開

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