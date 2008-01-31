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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2008年1月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2008年01月31日(木)

No image

中国検索エンジン市場で激化する百度vs Google、"2人の李氏"の戦いの行方は?

マーケティング 2008/01/31 18:30

2008年01月24日(木)

Top

ドコモとGoogleが提携、iMenuにGoogle検索を導入 - Android端末も検討

携帯キャリア 2008/01/24 19:47

No image

速報 - ドコモとGoogleが業務提携、iモードのトップ画面にGoogle検索導入へ

携帯キャリア 2008/01/24 15:20

2008年01月21日(月)

Top

BloggerもOpenID提供へ - Yahoo!とともにOpenID化進む

マーケティング 2008/01/21 21:13

Top

Google Mapsに経路検索機能、終電検索も可

マーケティング 2008/01/21 19:41

2008年01月18日(金)

Top

Google 自走式ろ過自転車、Innovate or Dieコンテスト

企業動向 2008/01/18 20:27

No image

米Google、2,500万ドルの拠出で5つの社会貢献モデルを発表

企業動向 2008/01/18 18:41

2008年01月17日(木)

Top

iGoogleテーマカスタマイズ機能登場 - "オレ流"iGoogle

マーケティング 2008/01/17 16:20

2008年01月16日(水)

Top

Macworld 2008 - iPhone / iPod touchに加えられた新機能の数々

アップル 2008/01/16 23:14

2008年01月15日(火)

Top

Google、iPhone用Webアプリを強化 - iGoogleが利用可能に

アップル 2008/01/15 09:43

2008年01月10日(木)

No image

Google、FacebookらDataPortabilityに参加 - SNSは相互接続へと進む

マーケティング 2008/01/10 01:14

No image

Googleと松下が協業 - ビエラPZ850シリーズでYouTube/Picasa対応

マーケティング 2008/01/10 01:03

2008年01月08日(火)

No image

IE7.js登場 - IEのCSS/HTML非準拠はこれで対応

開発/エンジニア 2008/01/08 19:34

No image

YSlowの開発者、Yahoo!からGoogleへ転向

開発/エンジニア 2008/01/08 13:27

2008年01月07日(月)

No image

2007年サイト激増の牽引は3強ブログ - MySpace、MS、Blogger

マーケティング 2008/01/07 22:14

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