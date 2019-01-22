企業IT

会員ページ

お知らせ

「EDR」の最新情報・話題まとめ

EDRとは、Endpoint Detection and Responseの略で、セキュリティのエンドポイント向け製品の1つ。従来のエンドポイント向けセキュリティ製品はシグニチャによるウイルス検知・防止機能が主な機能だったが、EDR製品はエンドポイントの情報(アプリケーション、ログ、起動プロセスなど)を収集して、エンドポイントでの脅威を検知し、それらへの対応を支援する。

2019年03月13日(水)

Top

ファイア・アイ、2019年度事業戦略と国内提供の新サービス発表

セキュリティ 03/13 16:35

2019年03月08日(金)

Top

CrowdStrike、モバイルデバイス向けEDRソリューションを発表

セキュリティ 03/08 09:23

2019年02月27日(水)

Top

トレンドマイクロ、EDRにも対応した法人向けエンドポイント新製品

セキュリティ 02/27 07:42

2019年02月12日(火)

Top

NTT Com、Windows Defender ATP連携のエンドポイントセキュリティ対策

セキュリティ 02/12 12:39

2019年02月06日(水)

Top

シマンテック、EDR製品の新機能とマネージドサービスを発表

セキュリティ 02/06 11:15

2018年12月20日(木)

Top

ソリトン、EDR製品「InfoTrace Mark II for Cyber」の新版提供

セキュリティ 12/20 15:02

2018年10月12日(金)

Top

アンチウイルスとEDRでエンドポイントを100%守りきれるのか?

セキュリティ 10/12 16:48

2018年09月27日(木)

Top

CTC、「Cybereason EDR」の提供を開始

セキュリティ 09/27 13:12

2018年07月20日(金)

Top

日立Sol、エンドポイントの外部脅威対策を運用するMDRサービス

セキュリティ 07/20 13:10

2018年06月01日(金)

Top

カスペルスキー、機械学習を活用する法人向けEDR製品を提供開始

セキュリティ 06/01 15:58

バックナンバー

2019
2018
2017
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    Apache HTTP Serverに脆弱性、アップデートを
  2. 2

    脆弱性が多いプログラミング言語、第2位はPHP - 第1位は?
  3. 3

    メールアドレスやパスワードが漏洩しているかを確認する2つの方法
  4. 4

    トヨタ、東京地区販売店から最大310万件の顧客情報流出のおそれ
  5. 5

    Facebook、約5.4億件のユーザーデータがAWSでアクセス可能な状態
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む