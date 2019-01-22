「EDR」の最新情報・話題まとめEDRとは、Endpoint Detection and Responseの略で、セキュリティのエンドポイント向け製品の1つ。従来のエンドポイント向けセキュリティ製品はシグニチャによるウイルス検知・防止機能が主な機能だったが、EDR製品はエンドポイントの情報(アプリケーション、ログ、起動プロセスなど)を収集して、エンドポイントでの脅威を検知し、それらへの対応を支援する。
2019年03月13日(水)
ファイア・アイ、2019年度事業戦略と国内提供の新サービス発表
セキュリティ 03/13 16:35
2019年03月08日(金)
CrowdStrike、モバイルデバイス向けEDRソリューションを発表
セキュリティ 03/08 09:23
2019年02月27日(水)
トレンドマイクロ、EDRにも対応した法人向けエンドポイント新製品
セキュリティ 02/27 07:42
2019年02月12日(火)
NTT Com、Windows Defender ATP連携のエンドポイントセキュリティ対策
セキュリティ 02/12 12:39
2019年02月06日(水)
シマンテック、EDR製品の新機能とマネージドサービスを発表
セキュリティ 02/06 11:15
2018年12月20日(木)
ソリトン、EDR製品「InfoTrace Mark II for Cyber」の新版提供
セキュリティ 12/20 15:02
2018年10月12日(金)
アンチウイルスとEDRでエンドポイントを100%守りきれるのか?
セキュリティ 10/12 16:48
2018年09月27日(木)
CTC、「Cybereason EDR」の提供を開始
セキュリティ 09/27 13:12
2018年07月20日(金)
日立Sol、エンドポイントの外部脅威対策を運用するMDRサービス
セキュリティ 07/20 13:10
2018年06月01日(金)
カスペルスキー、機械学習を活用する法人向けEDR製品を提供開始
セキュリティ 06/01 15:58
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