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「エッジ」の最新情報・話題まとめ

IoTの時代において、多くのヒトやモノといった、いわゆる「エッジ」で多量のデータが生み出されるようになってきているが、そうしたエッジにおける技術や市場動向、企業をまたいだソリューションの展開など、最新の話題をお届けする。

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2019年05月14日(火)

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NXPとMS、予知保全向けエッジ-クラウド間機械学習ソリューションを発表

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2019年05月13日(月)

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アライドテレシス、レイヤー3インテリジェントエッジスイッチ

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2019年05月10日(金)

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ヤマハ発動機、AI技術の強化を目的に半導体/AI IPベンタのDMPに出資

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2019年05月07日(火)

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CadenceのDSP、Preferred NetworksのChainerモデルに対応

組み込み 2019/05/07 12:06

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3分でわかるIoT関連用語集 第18回 センシングソリューション・フォグコンピューティング 編

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スパコン/HPC 2019/08/29 18:12

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メルセデス・ベンツ、CLAシリーズをフルモデルチェンジ

車とバイク 2019/08/28 11:50

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IIJとアドバンテック、IIoT分野で協業-日本向けIIoTプラットフォームを展開

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PCゲーミング 2019/08/21 21:57

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