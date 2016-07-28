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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2016年07月28日(木)

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オーテクの重低音Bluetoothイヤホンは「重低音以外」もイケる

サウンド / オーディオ 2016/07/28 08:00

2016年07月26日(火)

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エレコム、VR体験に向いたヘッドホンやイヤホンなど5機種

サウンド / オーディオ 2016/07/26 14:22

2016年07月22日(金)

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Jabra、17時間連続で通話できるBluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2016/07/22 21:48

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ETYMOTICからイヤホン2機種 - 原音忠実「ER4SR」と低域重視「ER4XR」

サウンド / オーディオ 2016/07/22 10:00

2016年07月17日(日)

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ポタフェス2016 東京で見つけた気になるイヤホン・ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/07/17 15:01

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finalの超軽量2gイヤホンに長蛇の列 - ポタフェス2016 東京

サウンド / オーディオ 2016/07/17 13:42

2016年07月16日(土)

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デノンが未発表イヤホン3機種を公開 - ポタフェス2016 東京

サウンド / オーディオ 2016/07/16 23:33

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AKG待望の新作イヤホン「N40」はまさに美音 - ポタフェス2016 東京

サウンド / オーディオ 2016/07/16 22:40

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オンキヨーが耳栓型のBluetoothイヤホンを初公開、桐製ヘッドホンも改良 - ポタフェス2016 東京

サウンド / オーディオ 2016/07/16 21:35

2016年07月14日(木)

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日立マクセル、グラフェンコート振動板を採用したハイレゾ対応イヤホン

サウンド / オーディオ 2016/07/14 18:59

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AKGから4万円台のイヤホン「N40」 - ハイレゾ対応・耳かけ・ケーブル着脱

サウンド / オーディオ 2016/07/14 13:00

2016年07月12日(火)

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イヤーパッドの向きで低域のレベルを変えられるヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/07/12 18:40

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JVC、周囲音も聴けるモニターBTイヤホン - クラウドファンディング開始

サウンド / オーディオ 2016/07/12 16:41

2016年07月07日(木)

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JBL、Lightning接続のノイズキャンセリングイヤホン「REFLECT AWARE」

サウンド / オーディオ 2016/07/07 19:56

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オーテク、重低音「SOLID BASS」のネックバンド型Bluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2016/07/07 14:09

2016年07月06日(水)

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デザイナーが語るB&O Play - 初のBluetoothイヤホン「Beoplay H5」発表会

サウンド / オーディオ 2016/07/06 17:22

2016年07月05日(火)

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B&O Play初のBluetoothイヤホン「Beoplay H5」、Apple Watchとも連携

サウンド / オーディオ 2016/07/05 15:41

2016年07月01日(金)

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Astell&Kernのハイレゾプレーヤー「AK70」は7月15日発売、69,980円

サウンド / オーディオ 2016/07/01 11:00

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ビジネストレンド 2019/08/27 18:42

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2019/08/26 23:00

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話題 2019/08/26 22:00

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4Kテレビや無線イヤホン、スマートウォッチが販売増。’19年上半期家電動向

テレビ / レコーダー 2019/08/26 11:16

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NHK「基礎英語」をSDカードに自動で録音、東芝が携帯ラジオ

サウンド / オーディオ 2019/08/22 16:19

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Android 2019/08/20 15:01

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鉄道 2019/08/19 06:30

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