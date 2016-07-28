「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2016年07月28日(木)
オーテクの重低音Bluetoothイヤホンは「重低音以外」もイケる
サウンド / オーディオ 2016/07/28 08:00
2016年07月26日(火)
エレコム、VR体験に向いたヘッドホンやイヤホンなど5機種
サウンド / オーディオ 2016/07/26 14:22
2016年07月22日(金)
Jabra、17時間連続で通話できるBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2016/07/22 21:48
ETYMOTICからイヤホン2機種 - 原音忠実「ER4SR」と低域重視「ER4XR」
サウンド / オーディオ 2016/07/22 10:00
2016年07月17日(日)
ポタフェス2016 東京で見つけた気になるイヤホン・ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/07/17 15:01
finalの超軽量2gイヤホンに長蛇の列 - ポタフェス2016 東京
サウンド / オーディオ 2016/07/17 13:42
2016年07月16日(土)
デノンが未発表イヤホン3機種を公開 - ポタフェス2016 東京
サウンド / オーディオ 2016/07/16 23:33
AKG待望の新作イヤホン「N40」はまさに美音 - ポタフェス2016 東京
サウンド / オーディオ 2016/07/16 22:40
オンキヨーが耳栓型のBluetoothイヤホンを初公開、桐製ヘッドホンも改良 - ポタフェス2016 東京
サウンド / オーディオ 2016/07/16 21:35
2016年07月14日(木)
日立マクセル、グラフェンコート振動板を採用したハイレゾ対応イヤホン
サウンド / オーディオ 2016/07/14 18:59
AKGから4万円台のイヤホン「N40」 - ハイレゾ対応・耳かけ・ケーブル着脱
サウンド / オーディオ 2016/07/14 13:00
2016年07月12日(火)
イヤーパッドの向きで低域のレベルを変えられるヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/07/12 18:40
JVC、周囲音も聴けるモニターBTイヤホン - クラウドファンディング開始
サウンド / オーディオ 2016/07/12 16:41
2016年07月07日(木)
JBL、Lightning接続のノイズキャンセリングイヤホン「REFLECT AWARE」
サウンド / オーディオ 2016/07/07 19:56
オーテク、重低音「SOLID BASS」のネックバンド型Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/07/07 14:09
2016年07月06日(水)
デザイナーが語るB&O Play - 初のBluetoothイヤホン「Beoplay H5」発表会
サウンド / オーディオ 2016/07/06 17:22
2016年07月05日(火)
B&O Play初のBluetoothイヤホン「Beoplay H5」、Apple Watchとも連携
サウンド / オーディオ 2016/07/05 15:41
2016年07月01日(金)
Astell&Kernのハイレゾプレーヤー「AK70」は7月15日発売、69,980円
サウンド / オーディオ 2016/07/01 11:00
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