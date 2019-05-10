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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2019年05月31日(金)

Top

LG、アスペクト比32:9で横5,120ドットのHDR対応49型ウルトラワイド液晶

周辺機器 05/31 06:00

2019年05月28日(火)

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ASUS、表面曲率1,800R・アスペクト比32:9の49型液晶ディスプレイ

PCゲーミング 05/28 19:31

2019年05月24日(金)

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700gで持ち運べるType-C接続の15.6型モバイル液晶、期間限定24,980円

周辺機器 05/24 20:42

2019年05月22日(水)

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ASUS、Qi対応の充電ステーションを備えた37.5型湾曲ディスプレイ

周辺機器 05/22 19:28

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JAPANNEXT、55インチ4K IPS液晶を6月4日発売 - 期間限定割引も

周辺機器 05/22 16:37

2019年05月21日(火)

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日本エイサー、DisplayHDR 400 / 144Hz対応のゲーミング液晶

PCゲーミング 05/21 14:01

2019年05月14日(火)

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ユニテク、HDR10・HLG対応の4Kディスプレイ 3モデル

周辺機器 05/14 19:39

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日本エイサー、144Hz駆動とAMD FreeSync対応のゲーミング液晶

PCゲーミング 05/14 19:21

2019年05月10日(金)

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デル、複数人で同時にタッチ操作できる75型4K液晶ディスプレイ

周辺機器 05/10 20:54

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