「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2019年05月31日(金)
LG、アスペクト比32:9で横5,120ドットのHDR対応49型ウルトラワイド液晶
周辺機器 05/31 06:00
2019年05月28日(火)
ASUS、表面曲率1,800R・アスペクト比32:9の49型液晶ディスプレイ
PCゲーミング 05/28 19:31
2019年05月24日(金)
700gで持ち運べるType-C接続の15.6型モバイル液晶、期間限定24,980円
周辺機器 05/24 20:42
2019年05月22日(水)
ASUS、Qi対応の充電ステーションを備えた37.5型湾曲ディスプレイ
周辺機器 05/22 19:28
JAPANNEXT、55インチ4K IPS液晶を6月4日発売 - 期間限定割引も
周辺機器 05/22 16:37
2019年05月21日(火)
日本エイサー、DisplayHDR 400 / 144Hz対応のゲーミング液晶
PCゲーミング 05/21 14:01
2019年05月14日(火)
ユニテク、HDR10・HLG対応の4Kディスプレイ 3モデル
周辺機器 05/14 19:39
日本エイサー、144Hz駆動とAMD FreeSync対応のゲーミング液晶
PCゲーミング 05/14 19:21
2019年05月10日(金)
デル、複数人で同時にタッチ操作できる75型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 05/10 20:54
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デル、Intel Core i7プロセッサー搭載の17.3型ゲーミングノートPC
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ツクモ、第3世代Ryzen搭載のゲーミングPCを2モデル
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ツクモ、第3世代Ryzen 7とRadeon RX 5700XTを搭載するゲーミングPC
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JAPANNEXT、強化ガラスパネルで堅牢性を高めた86型4K液晶ディスプレイ
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