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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2018年03月29日(木)

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ベンキュー、アイケア技術搭載の31.5型4K HDR液晶ディスプレイ

周辺機器 03/29 18:34

2018年03月28日(水)

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ベンキュー、1msの高速応答に対応する27.9型4Kゲーミング液晶ディスプレイ

PCゲーミング 03/28 17:47

2018年03月26日(月)

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LG、HDR対応/10Wスピーカー搭載の37.5インチ曲面ワイド液晶

周辺機器 03/26 19:00

2018年03月23日(金)

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EIZO、49型の手術室向け画像表示モニター「CuratOR LX491W」を発売

医療/バイオ 03/23 12:33

2018年03月16日(金)

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ASUS、キャリブレーションツール付属の4K HDR対応32型ディスプレイ

周辺機器 03/16 14:35

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ASUS、UWQHD解像度のゲーマー向け35インチ曲面液晶ディスプレイ

PCゲーミング 03/16 14:14

2018年03月14日(水)

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ピクセラ、新ブランド「PIXELA」に4K HDR液晶ディスプレイ追加

周辺機器 03/14 18:12

2018年03月09日(金)

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DMM、低価格の4K液晶ディスプレイ再び - 55型/65型に大画面化

周辺機器 03/09 22:17

2018年03月05日(月)

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[CP+] EIZO、プリンタとPCの色合わせを自動で行う「Quick Color Match」のデモが好評

デジカメ 03/05 10:00

2018年03月03日(土)

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アイ・オー・データ、スマホスタンドや充電ポート付きの27型4K液晶

周辺機器 03/03 17:35

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[CP+] Adobe RGB 99%で5万円台、写真家向け液晶が人気のベンキュー

デジカメ 03/03 16:09

2018年03月01日(木)

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4K大型液晶ペンタブ「Cintiq Pro 24」と合体型PC「Cintiq Pro Engine」 - ワコム発表会から

周辺機器 03/01 23:43

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マウス、5K解像度に対応した27型ワイド液晶ディスプレイ

周辺機器 03/01 20:24

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ベンキュー、HWキャリブレーション対応のハイコスパな24.1型WUXGA液晶

周辺機器 03/01 14:05

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