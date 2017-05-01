「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2017年05月31日(水)
ベンキュー、アイケアに配慮した28型と23.8型のフルHD液晶ディスプレイ
周辺機器 05/31 18:38
2017年05月24日(水)
デル、31.5型8Kモニタと27型「Canvas」 - タッチ&トライを品川で開催
周辺機器 05/24 20:54
AGON、最大240Hz駆動などの24型/24.5型/31.5型ゲーミング液晶ディスプレイ
PCゲーミング 05/24 19:20
デル、世界初となる8K液晶搭載の31.5型ワイド液晶ディスプレイ
周辺機器 05/24 18:19
iiyama、IPSパネル採用のWUXGA対応24型液晶ディスプレイ
周辺機器 05/24 15:38
2017年05月17日(水)
アイ・オー・データ、ゲームや動画に適した4K/60Hz表示の43型液晶
周辺機器 05/17 17:16
日本エイサー、法人向け液晶ディスプレイに5年保証付きの新モデル
周辺機器 05/17 17:13
2017年05月01日(月)
サンコー、メディアプレーヤー機能付きでバッテリ内蔵の10型モバイル液晶
周辺機器 05/01 15:08
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デル、Intel Core i7プロセッサー搭載の17.3型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 07/09 13:29
VAIO、フルサイズキーボードを搭載した12.5型モバイル「VAIO SX12」
PC本体 07/09 13:00
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ツクモ、第3世代Ryzen搭載のゲーミングPCを2モデル
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ツクモ、第3世代Ryzen 7とRadeon RX 5700XTを搭載するゲーミングPC
PCゲーミング 07/07 22:05
JAPANNEXT、強化ガラスパネルで堅牢性を高めた86型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 07/05 13:04