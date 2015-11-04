「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2015年11月26日(木)
日本エイサー、HDMIとDisplayPortで4K60Hz対応の28型液晶ディスプレイ
周辺機器 11/26 17:41
日本エイサー、NVIDIA G-SYNCに対応した28型4Kゲーミングディスプレイ
PCゲーミング 11/26 17:41
シャープ、スマホやPCとワイヤレス接続できる70型&60型タッチディスプレイ
周辺機器 11/26 14:05
2015年11月25日(水)
LG、画面設定をソフトごとに自動で切り替え可能な27型4Kモニタ
周辺機器 11/25 18:02
2015年11月18日(水)
アイ・オー・データ、「目の使いすぎ」に配慮する23.8型ディスプレイ
周辺機器 11/18 17:56
2015年11月17日(火)
デル、ハイエンド液晶ディスプレイの体験イベントを開催 - 11月20日・21日
周辺機器 11/17 21:55
2015年11月12日(木)
ベンキュー、視野角が広がったAMVA+パネル搭載の27型シネマディスプレイ
周辺機器 11/12 15:58
2015年11月09日(月)
EIZO、19インチラックに取付可能なセキュリティ市場向け18.5型ワイド液晶
周辺機器 11/09 17:38
2015年11月06日(金)
ベンキュー、低ブルーライト・低消費電力の法人向け24型液晶
周辺機器 11/06 18:13
2015年11月04日(水)
アイ・オー、三菱RDTのDNA「ギガクリア・エンジンII」搭載23.8型/27型液晶
周辺機器 11/04 12:25
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