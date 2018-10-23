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「CPU」の最新情報・話題まとめ

IntelやAMD製CPUの解説記事やベンチマークを含めた大ボリュームのレビュー記事をお届け。
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2018年10月29日(月)

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AMD「第2世代Ryzen Threadripper」、24コアの2970WXと12コアの2920X

自作 / テクノロジ 10/29 23:32

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ルネサス、第3世代の独自32ビットCPUコア「RXv3」を開発

半導体デバイス 10/29 15:51

2018年10月25日(木)

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コンピュータ関係の主要学会「IEEE Micro 51」が福岡にて開催

スパコン/HPC 10/25 16:55

2018年10月24日(水)

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Intel日本法人の新社長に元ソニー幹部の鈴木国正氏 - 11月1日付で就任

半導体デバイス 10/24 12:41

2018年10月23日(火)

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Qualcomm、新世代CPUやトリプルカメラをサポートする「Snapdragon 675」

自作 / テクノロジ 10/23 22:17

2018年10月02日(火)

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Hot Chips 30 - RISC-VのOut-of-Orderコア「BROOM」 第2回 BROOMで提案された「Line Recycling」という考え方

スパコン/HPC 10/02 09:03

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「CPU」の検索結果

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COOL Chips 22 - ポスト「京」スパコンに使われるA64FX CPU 第1回 ポスト「京」のCPU「A64FX」の性能を読み解く

スパコン/HPC 05/07 07:46

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令和元年にAMD50周年イベント。歴代の名CPUが集結

自作 / テクノロジ 05/05 18:30

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Windows 10ミニTips 第378回 困った！「別のプログラムがこのフォルダーまたはファイルを開いているので、操作を完了できません」

Windows 05/03 11:00

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プロゲーマー神園選手インタビュー、「格ゲーで負けて初めて泣いた」

PCゲーミング 05/02 22:00

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iiyama PC、Ryzen 7搭載のAMD 50周年記念のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 05/02 18:59

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パソコン工房「令和記念PC」、Core i7の15.6型ノートが税別9万円台から

キャンペーン / イベント 05/02 18:38

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今週の秋葉原情報 - Turing世代がついに1万円台で購入可能に、AMD50周年記念の限定CPUも

自作 / テクノロジ 05/01 18:57

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【再録】コンピュータアーキテクチャの話 第66回 4ビットプロセサのアーキテクチャ設計 - MJアーキのタイミング図

スパコン/HPC 05/01 12:00

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Oculus、VRヘッドセット「Quest」「Rift S」5月21日発売、49,800円から

その他ガジェット 05/01 09:43

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Intel CPUはなぜ不足しているの？ - 14nmプロセスの状況から解説する

自作 / テクノロジ 04/30 18:23

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