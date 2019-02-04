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「CMS」の最新情報・話題まとめ

コンテンツ管理システム（Content Management System）の略称。専門的な知識がなくても、Webサイトの構成や更新を可能にするシステムの総称。代表的なオープンソースのCMSに「WordPress」「Joomra!」がある。

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