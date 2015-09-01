「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2015年09月30日(水)
2015年09月29日(火)
CTC、「食材管理アプリ」と「家計簿アプリ」を備えるクラウドサービス提供
情報システム 09/29 15:50
2015年09月17日(木)
2015年09月16日(水)
ニフティクラウド、初の海外リージョン「北米向けリージョン」の提供開始
情報システム 09/16 18:22
バラクーダ、仮想環境へ実装可能な「Barracuda Backup Vx」
情報システム 09/16 09:32
2015年09月15日(火)
Salesforce、柔軟なアプリ開発・管理を支援する統合プラットフォーム
開発/エンジニア 09/15 10:06
通信事業者提供法人向けクラウドサービス、満足度1位は?
情報システム 09/15 10:00
キヤノン電子テクノロジー、「マイナンバー管理ソリューション on kintone」
業務システム 09/15 06:20
2015年09月11日(金)
ナルボ、社員証などICカードを利用した勤怠管理でデータ集計を効率化
業務システム 09/11 12:09
アシスト、オラクルのOracle Cloud Platformと導入運用サービス提供
情報システム 09/11 09:30
2015年09月10日(木)
NTTPCとNTT西日本、企業向け「セキュアインターネット接続プラン」提供開始
セキュリティ 09/10 10:08
2015年09月09日(水)
ANSYS、無償で主要製品のフル機能を利用できる学生向けパッケージを発表
ものづくり 09/09 08:30
2015年09月04日(金)
クラウド会計ソフト「freee」と「Dropbox」がデータ連携し、記帳を自動化
SOHO/SMB 09/04 13:18
2015年09月03日(木)
日立、ヘッドマウントディスプレイとARによるクラウド型機器保守サービス
情報システム 09/03 09:30
2015年09月02日(水)
エンタープライズ向け国産Linux OSがMicrosoft Azureに対応
開発/エンジニア 09/02 16:32
あしたのチーム、企業成長に必要な7つの条件を診断する「Seven Eyes Dock」
業務システム 09/02 15:31
東芝、音声からキーワードを自動抽出して可視化するクラウドサービス
情報システム 09/02 09:30
2015年09月01日(火)
アシスト、AWS上に構築したQlik製品専用インフラを利用可能な新サービス
マーケティング 09/01 13:00
99.999999999999%の堅牢性を達成、KDDIが新クラウドストレージサービス
情報システム 09/01 12:11
ニッポンのビジネスを支えて20年。お客さまの声をサービスに生かす、GMOクラウドの次なる一手とは？
情報システム PR 09/01 10:59
ブイキューブ、V-CUBE ミーティングを9年ぶりにメジャーバージョンアップ
情報システム 09/01 10:38
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