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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2015年09月30日(水)

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日本オラクル、「Oracle Service Cloud」と「Oracle Social Cloud」最新版

情報システム 09/30 14:30

2015年09月29日(火)

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CTC、「食材管理アプリ」と「家計簿アプリ」を備えるクラウドサービス提供

情報システム 09/29 15:50

2015年09月17日(木)

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Arcserve、統合バックアップ製品「Arcserve UDP」がVMwareのクラウドに対応

情報システム 09/17 11:24

2015年09月16日(水)

Top

ニフティクラウド、初の海外リージョン「北米向けリージョン」の提供開始

情報システム 09/16 18:22

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バラクーダ、仮想環境へ実装可能な「Barracuda Backup Vx」

情報システム 09/16 09:32

2015年09月15日(火)

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Salesforce、柔軟なアプリ開発・管理を支援する統合プラットフォーム

開発/エンジニア 09/15 10:06

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通信事業者提供法人向けクラウドサービス、満足度1位は?

情報システム 09/15 10:00

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キヤノン電子テクノロジー、「マイナンバー管理ソリューション on kintone」

業務システム 09/15 06:20

2015年09月11日(金)

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ナルボ、社員証などICカードを利用した勤怠管理でデータ集計を効率化

業務システム 09/11 12:09

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アシスト、オラクルのOracle Cloud Platformと導入運用サービス提供

情報システム 09/11 09:30

2015年09月10日(木)

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NTTPCとNTT西日本、企業向け「セキュアインターネット接続プラン」提供開始

セキュリティ 09/10 10:08

2015年09月09日(水)

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ANSYS、無償で主要製品のフル機能を利用できる学生向けパッケージを発表

ものづくり 09/09 08:30

2015年09月04日(金)

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クラウド会計ソフト「freee」と「Dropbox」がデータ連携し、記帳を自動化

SOHO/SMB 09/04 13:18

2015年09月03日(木)

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日立、ヘッドマウントディスプレイとARによるクラウド型機器保守サービス

情報システム 09/03 09:30

2015年09月02日(水)

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エンタープライズ向け国産Linux OSがMicrosoft Azureに対応

開発/エンジニア 09/02 16:32

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あしたのチーム、企業成長に必要な7つの条件を診断する「Seven Eyes Dock」

業務システム 09/02 15:31

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【VMworld2015】ヴイエムウェアが仕掛ける「ユニファイド・ハイブリッド・クラウド」とは?

情報システム 09/02 12:14

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東芝、音声からキーワードを自動抽出して可視化するクラウドサービス

情報システム 09/02 09:30

2015年09月01日(火)

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アシスト、AWS上に構築したQlik製品専用インフラを利用可能な新サービス

マーケティング 09/01 13:00

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99.999999999999%の堅牢性を達成、KDDIが新クラウドストレージサービス

情報システム 09/01 12:11

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ニッポンのビジネスを支えて20年。お客さまの声をサービスに生かす、GMOクラウドの次なる一手とは？

情報システム PR 09/01 10:59

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ブイキューブ、V-CUBE ミーティングを9年ぶりにメジャーバージョンアップ

情報システム 09/01 10:38

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