パソコン

会員ページ

お知らせ

「Braswell」の最新情報・話題まとめ

Braswell世代のIntel製プロセッサについてのニュースや搭載デバイスの情報を発信。

2016年05月17日(火)

Top

税別4万円台の11.6型モバイルノートPCは実用的か - デル「New Inspiron 11 3000」

PC本体 05/17 00:00

2016年05月13日(金)

Top

積み木みたいな小型PC - 増設HDDなどを重ねていける日本エイサー「Aspire Revo Build M1」

PC本体 05/13 00:00

2016年04月01日(金)

Top

リンクス、ECS製品の新モデルを多数発表 - 小型PC「LIVA」や組み込み向けボードPC、文教向け2in1 PC・ノートPCなど

PC本体 04/01 13:33

2016年01月15日(金)

Top

リンクス、4K出力・H.265再生支援対応のCeleron N3050搭載「LIVA X2」

PC本体 01/15 15:46

2015年12月28日(月)

Top

iiyama PC「STYLE∞」、税込4万円台の11.6型エントリーノートPC

PC本体 12/28 12:58

2015年11月18日(水)

Top

「目指したのは史上最強のThinkPad」 - レノボ、ノートPC版「Xeon」搭載のモバイルワークステーション「ThinkPad P」発表会

PC本体 11/18 16:59

2015年11月10日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - HORIがPCゲーミングに参入、第1弾製品のキーボードやマウスが発売に

PCゲーミング 11/10 15:08

2015年10月09日(金)

Top

iiyama PC、Celeron N3150搭載の11.6型モバイルノートPC

PC本体 10/09 22:46

2015年09月24日(木)

Top

今週の秋葉原情報 - HDDの定番「Green」が「Blue」に統合、水冷GTX 980 Tiの限定モデルも

自作 / テクノロジ 09/24 09:42

2015年08月21日(金)

Top

ECS、小型PC「LIVA」にWindows 10 HomeとBraswell搭載の新モデル

PC本体 08/21 15:46

2015年08月11日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 新世代Coreプロセッサ「Skylake」とZ170搭載マザーボードが発売に!

自作 / テクノロジ 08/11 20:27

2015年08月04日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - DSP版Windows 10がついに発売、Godavariには下位モデルも登場

自作 / テクノロジ 08/04 18:04

2015年07月31日(金)

Top

BIOSTAR、Braswellこと「Celeron N3150」搭載のMini-ITXマザーボード

自作 / テクノロジ 07/31 17:12

Top

MSI、省電力マザーボード「ECO」シリーズにBraswell搭載モデル

自作 / テクノロジ 07/31 14:46

2015年07月30日(木)

Top

手頃な値段で上質デザインの11.6型2in1ノートPC - 日本HP「Pavilion 11 x360」

PC本体 07/30 00:00

2015年07月21日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - HBM搭載GPUの第2弾「Radeon R9 Fury」が登場、Braswell版NUCも発売に

自作 / テクノロジ 07/21 13:31

2015年07月06日(月)

Top

今週の秋葉原情報 - 激速のGeForce GTX 980 Tiカードが発売に、Radeon R9 Fury Xは依然品薄

自作 / テクノロジ 07/06 16:25

2015年07月01日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - AMDの新型GPU「Radeon R9 Fury X」が発売! Pentium版のBraswellマザーも

自作 / テクノロジ 07/01 12:37

バックナンバー

2019
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
2018
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
2017
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    2019年はどうなる？ PCテクノロジートレンド - その3 CPU編
  2. 2

    Intel Core i9-9900Kレビュー - 性能は出る、だが歴史は繰り返す？
  3. 3

    Sandy Bridgeおじさん必見！ 最新プラットフォームの自作PCは性能がこんなに違う
  4. 4

    Thermaltake、各社のマザーボードとLEDの同期が可能なミドルタワーケース
  5. 5

    台湾MSI、第2世代Ryzen対応マザーボードにB450搭載モデルなど3製品追加
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む