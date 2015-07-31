「Braswell」の最新情報・話題まとめ
2016年05月17日(火)
2016年05月13日(金)
2016年04月01日(金)
2016年01月15日(金)
リンクス、4K出力・H.265再生支援対応のCeleron N3050搭載「LIVA X2」
PC本体 01/15 15:46
2015年12月28日(月)
iiyama PC「STYLE∞」、税込4万円台の11.6型エントリーノートPC
PC本体 12/28 12:58
2015年11月18日(水)
2015年11月10日(火)
2015年10月09日(金)
iiyama PC、Celeron N3150搭載の11.6型モバイルノートPC
PC本体 10/09 22:46
2015年09月24日(木)
2015年08月21日(金)
ECS、小型PC「LIVA」にWindows 10 HomeとBraswell搭載の新モデル
PC本体 08/21 15:46
2015年08月11日(火)
2015年08月04日(火)
2015年07月31日(金)
MSI、省電力マザーボード「ECO」シリーズにBraswell搭載モデル
自作 / テクノロジ 07/31 14:46
2015年07月30日(木)
2015年07月21日(火)
2015年07月06日(月)
2015年07月01日(水)
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