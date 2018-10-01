「au」の最新情報・話題まとめ
2018年10月31日(水)
キャリアの新iPad Pro実質価格出揃う、割引サポート適用もあり
携帯キャリア 10/31 21:03
ドコモ、au、ソフトバンクが新iPad Pro販売、予約は11月1日から
携帯キャリア 10/31 14:57
2018年10月24日(水)
KDDI、スマホ年金サービス「auのiDeCo」提供開始 - アプリで申し込みから運用見直しまで
投資 10/24 16:18
2018年10月15日(月)
KDDIが「iPhone XR」の価格を発表、64GB版は10万円を切る価格に
携帯キャリア 10/15 13:57
2018年10月11日(木)
新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル
携帯キャリア 10/11 22:21
見た目を本物の腕時計に近づけた「Galaxy Watch」、KDDIから
携帯キャリア 10/11 20:24
KDDI、Sペンをリモコンとして使える大画面スマホ「Galaxy Note9」
携帯キャリア 10/11 17:59
シャープ、5.5型IGZO液晶の「AQUOS sense2」をau向けに投入
携帯キャリア 10/11 13:51
2018年10月02日(火)
KDDI、「Apple Business Chat」を利用したメッセージングサポート
モバイル 10/02 14:21
2018年10月01日(月)
楽天モバイルがau回線に対応、ただしスーパー放題は利用不可
MVNO 10/01 14:01
バックナンバー
|2019
|2018
|2017