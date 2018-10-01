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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2018年10月31日(水)

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キャリアの新iPad Pro実質価格出揃う、割引サポート適用もあり

携帯キャリア 10/31 21:03

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ドコモ、au、ソフトバンクが新iPad Pro販売、予約は11月1日から

携帯キャリア 10/31 14:57

2018年10月24日(水)

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KDDI、スマホ年金サービス「auのiDeCo」提供開始 - アプリで申し込みから運用見直しまで

投資 10/24 16:18

2018年10月15日(月)

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KDDIが「iPhone XR」の価格を発表、64GB版は10万円を切る価格に

携帯キャリア 10/15 13:57

2018年10月11日(木)

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新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル

携帯キャリア 10/11 22:21

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見た目を本物の腕時計に近づけた「Galaxy Watch」、KDDIから

携帯キャリア 10/11 20:24

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KDDI、Sペンをリモコンとして使える大画面スマホ「Galaxy Note9」

携帯キャリア 10/11 17:59

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シャープ、5.5型IGZO液晶の「AQUOS sense2」をau向けに投入

携帯キャリア 10/11 13:51

2018年10月02日(火)

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KDDI、「Apple Business Chat」を利用したメッセージングサポート

モバイル 10/02 14:21

2018年10月01日(月)

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楽天モバイルがau回線に対応、ただしスーパー放題は利用不可

MVNO 10/01 14:01

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