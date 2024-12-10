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ミーレ・ジャパンは12月10日、冷蔵機器「K 4000」シリーズの冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫（2モデル）を発表した。2025年2月に発売する。

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ミーレから15年ぶりのフリースタンディング冷蔵庫・冷凍庫

DEC. 10, 2024 18:49 Updated DEC. 23, 2024 17:17
Text : 林利明
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ミーレ・ジャパンは12月10日、冷蔵機器「K 4000」シリーズの冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫（2モデル）を発表した。2025年2月に発売する。

  • 冷蔵庫「KS 4783 ED」（左）、冷凍庫「FNS 4782 E」（右）

フリースタンディング型の冷蔵庫「KS 4783 ED」と冷凍庫「FNS 4782 E」は、2台を並べた観音開きのサイドバイサイド設置に対応。どちらもヒンジの位置（左右）を買えて右開きにも左開きにもできるが、サイドバイサイド設置時の冷凍庫は左側設置が必須となる。

今回の新モデルは、ミーレの食器洗い乾燥機やオーブンとの連携性、統一感のあるデザイン性を強化。例えば、各モデルの冷蔵室はミーレのオーブントレイがちょうど入るサイズになっており、オーブンで焼く前のお菓子生地をトレイに乗せたまま冷やしたり、焼いた後に（冷ましてから）トレイごと冷蔵したりできる。また、ドアの棚は食器洗い乾燥機で洗える。

  • 温度調整可能な引き出しに野菜や果物を保管すると鮮度が長持ち（KS 4783 ED／KFN 4375 DD／KFN 4776 ED）

  • ミーレのオーブンで使うベーキングトレイをそのまま格納（KS 4783 ED／KFN 4375 DD／KFN 4776 ED）。上部には、ワインなど横置きで保存したいボトルを入れやすいラック（KS 4783 ED／KFN 4776 ED）

  • 通常はドア棚に入れる背の高いボトルや牛乳パックなどを、冷蔵庫内にも収納できる（KS 4783 ED／KFN 4776 ED）

  • 冷凍庫の「FNS 4782 E」は、大きな食材が入る背の高い引き出し（XXLボックス）を装備

■フリースタンディング冷蔵庫「KS 4783 ED」

  • 定格内容積：399リットル
  • 庫内仕様：棚×6（うち分割棚FlexiBoard×1）、ボトルラック×1、引き出し×2（うち湿度制御×1）、ドア棚×5（うちボトル用×2）、ベーキングトレイ用格納スペース
  • 付属品：エッグトレイ
  • 温度設定範囲：2℃～9℃
  • 外形寸法：幅597×高さ1,855×奥行き675mm
  • 本体重量：67.9kg
  • 価格：56万1,000円

  • フリースタンディング冷蔵庫「KS 4783 ED」

■フリースタンディング冷凍庫「FNS 4782 E」

  • 定格内容積：278リットル
  • 庫内仕様：引き出し×7（うちXXLボックス付き×1）
  • 付属品：製氷皿、サイドバイサイド設置キット
  • 温度設定範囲：-28℃～-15℃
  • 外形寸法：幅597×高さ1,855×奥行き675mm
  • 本体重量：68.6kg
  • 価格：64万9,000円

  • フリースタンディング冷凍庫「FNS 4782 E」

■フリースタンディング冷凍冷蔵庫「KFN 4375 DD」

  • 定格内容積：330リットル（冷蔵室 227リットル、冷凍室 103リットル）
  • 冷蔵室仕様：棚×4、ベーキングトレイの格納スペース、引き出し×1（湿度制御）、ドア棚×3（うちボトル用×1）
  • 冷凍室仕様：引き出し×3
  • 付属品：エッグトレイ、製氷皿
  • 温度設定範囲：冷蔵室 2℃～9℃、冷凍室 -26℃～-15℃
  • 外形寸法：幅597×高さ1,850×奥行き675mm
  • 本体重量：72.8kg
  • 価格：49万5,000円

  • フリースタンディング冷凍冷蔵庫「KFN 4375 DD」

■フリースタンディング冷凍冷蔵庫「KFN 4776 ED」

  • 定格内容積：433リットル
  • 冷蔵室仕様：棚×3（うち分割棚FlexiBoard×1）、ボトルラック×1、ベーキングトレイの格納スペース、引き出し×1（湿度制御）、ドア棚×3（うちボトル用×1）
  • 冷凍室仕様：引き出し×3
  • 付属品：エッグトレイ、製氷皿
  • 温度設定範囲：冷蔵室 2℃～9℃、冷凍室 -26℃～-15℃
  • 外形寸法：幅747×高さ1,855×奥行き675mm
  • 本体重量：94.5kg
  • 価格：77万円

  • フリースタンディング冷凍冷蔵庫「KFN 4776 ED」

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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