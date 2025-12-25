今回のテーマは、「信用できる人の共通点」です。

水商売に従事する人々は、毎日様々な男女と接します。よいことも経験できますが、痛い目も散々見ます。その中で、イヤでも「人を見る目」が磨かれてしまうものです。

特に「請求書払い(売掛・ツケ)」ができる銀座などのクラブでは、お客様が信用できる方であるか、否かを見抜く技量がホステスには求められます。支払い管理は担当ホステスが担い、未収のリスクも負うからです。

では、さっそく解説します。

清潔感があり、身だしなみが整っている

ビジネスに限らず、人と接する上で身だしなみが大切であることは言うまでもありません。身だしなみを整えることは、相手への最低限の配慮であり、マナー、エチケットでもあります。人は目から入ってくる情報をもとに相手を判断します。TPOにあった装いは、相手に信頼感と安心感を与えます。

一方で、見るからに不潔で身だしなみが整っていない相手には不信感を抱くものです。

ボサボサの毛髪

歯が欠けていたり、歯並びが極端に悪い

爪が伸びたままになっている

襟や袖が汚れてる

靴が汚れている

スマートフォンのカバーがボロボロ

このような方に対しては「信用できない」と感じてしまいます。

実際に「人は見た目じゃない」と言って、最低限の身だしなみさえサボっている方が、ビジネスパーソンとしても、人としても優れていることは、ザッと周囲を見渡したところ、ないです。

身だしなみを整えるだけの「余裕」がない人というのは、基本的には信用できません。

金銭感覚が常識的で見栄っ張りなところがない

ムダな見栄を張って、過度な散財をしている方よりも、予算の範囲内でスマートに遊んでいる男性の方が「堅実な金銭感覚を持っている」と判断されます。

「オレは年収はウン千万円で」「どこそこのタワーマンションに住んでいて」「車はアレとコレで」「この前はクラブなんちゃらでウン百万円も使った」など、大げさな自慢トークをする男性は、とても悲しいことですが5年以内に銀座からいなくなっています。つまり、お店に通うだけの経済力がなくなっています。

ムダな見栄はビジネスにおける失敗をも招くのでしょう。

小さな約束も忘れず、守る

予約時間通りに来店する、もしくは遅れる場合には事前に連絡を入れるなど、相手と交わした約束は、たとえそれがどんなに小さなものであったとしても忘れず、守る方は基本的な信頼性があるとみなされます。

一方で、約束の時間に毎回遅れる、そもそも約束したことさえ毎回忘れる、といった方に対しては「ルーズでいい加減な人」という印象を抱きます。

当然、お金に対してもルーズであると考え、警戒してしまいますよね。

相手を選んで態度を変えない

担当ホステスだけでなく、黒服(男性スタッフ)や他のホステスに対しても態度を変えず、同じ口調で接する方には、誰に対しても誠実である、という印象を受けます。

一方で、黒服に対し、大声で威圧的な話し方をしたり、新人ホステスに対しイジワルな冗談を言ったりする方に対しては「この人は相手を選んで態度を変えるんだ」「信用できない」という印象を持ってしまいます。

お店の中では優しくても、タクシーに乗車した途端に豹変する男性もいます。ドライバーさんに対して荒々しい言葉を使っているところを目にしてしまうと、正直「うわあ……」と思ってしまいます。

終始穏やかなトーンで話す方は、精神的に安定しており、ビジネスパーソンとしても優秀な方なのでしょう。

紳士的であり、下心を上手に隠してくれる

遊び慣れている方ほど押しは強くなく、こちらに警戒心を抱かせないよう穏やかに接してくれます。距離の取り方、縮め方も適切で、焦らず時間をたっぷりとかけてくれます。

一方で、今日どうにかしたい、今すぐあんなことやこんなことがしたい、と焦ってガツガツしている方は少なくありません。このように下心全開、短期決戦型の方に対しては「よほど余裕がないのかな」と感じてしまいます。

距離感がおかしい男性、極端にガサツでデリカシーのない男性はビジネスでの失敗も多いのではないか、と心配になってしまいます。

家庭を大切にしている

家庭を大切にしている方は信用できます。

まず、家庭を大切にしている方には責任感があります。家庭生活に重点を置く男性は極端な行動や無責任な行動を避ける傾向があり、安定性があります。

また、家庭を大切にしている方は人間関係を築く能力があります。家族という最も身近なコミュニティで良好な人間関係を築き、維持できる方は基本的なコミュニケーション能力や衝突の回避/解決能力がある人物であるともいえます。

このような理由から、家庭を大切にしている方は最も信用できます。

守るものを持つ人は、それだけで信用できる

今回は、「信用できる人の共通点」について解説しました。

銀座のクラブなどには「請求書払い」というシステムがあります。そのため、ホステスは人生をかけて「見抜く力」を磨いています。

清潔感があり、身だしなみが整っている方は規範意識、常識があり信用できる方であると判断されることが多いでしょう。とある銀行マンは「採用面接では相手の“歯並び”を最も注視する」と言っていました。

金銭感覚が常識的で見栄っ張りなところがない方も信用できます。このような男性はビジネスにおける失敗も少ないでしょう。約束を忘れない、相手によって態度を変えない方に対しても、「誠実な人である」という印象を抱きます。また、紳士的な男性=遊び慣れている男性でもあります。一方であまりにもガツガツしている男性は「ビジネスでの失敗も多いのでは?」と心配になってしまいます。

クリスマスなのでサンタ衣装のみずえちゃん

そして、家族を大切にしている方は最も信用できます。守るものを持つ人というのは、それだけで信用するに足るのです。家庭があるのに、それをないがしろにする方というのは、残念なことですがそれだけで信用できません。

アヤシイ人物とは適度な距離をとって、上手にお付き合いすることをおすすめいたします。