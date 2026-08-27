SBI新生銀行は、17歳以下を対象とした「こども口座開設キャンペーン」を開始した。口座開設などで最大2,000円をプレゼントするほか、1カ月もの円定期預金に年21.3％（税引前）の金利を上乗せする。キャンペーン期間は2027年1月31日まで。

対象となるのは、2027年1月1日時点で17歳以下の子ども名義の口座。キャンペーンでは、条件に応じて3つの特典を用意する。

1つ目は、期間中に子ども名義のSBI新生銀行口座を開設すると、現金1,000円をプレゼントするもの。

2つ目は、子ども名義の口座で「SBIハイパー預金」を開設し、2027年3月31日23時59分時点の残高が10万円以上の場合、さらに現金1,000円を受け取れる。

3つ目は、SBIハイパー預金を開設したうえで、インターネットバンキング「パワーダイレクト」またはSBI新生銀行アプリから1カ月もの円定期預金に預け入れると、通常金利に年21.3％（税引後年16.9729％）の金利を上乗せする特典だ。

対象となる定期預金は「パワーダイレクト円定期預金」または「パワーフレックス円定期預金」。上乗せ金利の適用は初回のみで、預入上限は60万円となる。SBIハイパー預金の開設前に預け入れた場合は対象外となる。

60万円を預けた場合、上乗せ金利分の税引前利息は、預入期間を一律30日として計算すると1万504円。税引後では8,371円となる。

なお、「年21.3％」は1年間預けた場合の利率を示す年利表示であり、実際の預入期間は1カ月。60万円を1年間預けて約12万7,800円の利息を受け取れるわけではない点には注意したい。

定期預金の満期資金は、SBIハイパー預金へ預け替えることで、2027年1月に開始が予定されている「こどもNISA」の積立資金として活用できるとしている。

キャンペーン期間は2026年8月24日から2027年1月31日まで。同行が実施する「ご家族・ご友人紹介キャンペーン」との併用も可能となっている。