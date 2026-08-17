金利上昇のトレンドが続き、お得な定期預金に預けたいと考える方が増えています。この記事では全国から申し込める定期預金を対象に、キャンペーン内容も踏まえた金利ランキングを紹介します。どの銀行に預けようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

【2026年8月版】1年もの・定期預金の金利ランキング

ネット銀行や地方銀行を中心に、定期預金の金利引き上げのキャンペーンが行われています。

1位はSBJ銀行で1.67％、2位はオリックス銀行と東京スター銀行(スターワン円定期預金)で1.65％、3位はあおぞら銀行BANKと大和ネクスト銀行で1.60％となりました(大和ネクスト銀行に関しては、大和証券・大和ネクスト銀行の口座を新規開設した「ダイワ・コンサルティング」コース限定。預入額3,000万円以上)。新規口座開設者を対象に、1.5％以上の高金利を提示している銀行が多く見られます。

これに対して、豊川信用金庫 インターネット支店やUI銀行など、すでに口座を開設した方も適用されるキャンペーンもあります。

※2026年8月5日時点の情報をもとに、メガバンク、主要ネット銀行、地方銀行など筆者が調査した金融機関を対象に、1年もの定期預金金利の高さで比較。キャンペーン金利や預入条件(新規口座開設など)を含む。金利や内容は変更される場合があります。

【2026年8月版】要注目の定期預金キャンペーン

ランキングの中から、とくに注目のキャンペーンをピックアップして、詳細を解説します。

※記事中に表記の金利はすべて税引前

SBJ銀行

今回のランキングで1位となったSBJ銀行は、定期預金で近年トップクラスの金利を提示しています。韓国の大手銀行・新韓銀行の日本現地法人として2009年に開業しました。

「はじめての定期預金〈はじめくん〉」という、新規口座開設者限定の商品では、1年ものが1.67％、3年もの1.62％、5年もの1.60％とかなり高い金利となっています。

「SBJ銀行」は外国資本ですが、他の金融機関と同様、「預金保険制度（ペイオフ）」の対象です。万が一、金融機関が破綻した場合も、同じ金融機関に預けている預金保険制度の対象預金を合算して、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

オリックス銀行

2位のオリックス銀行は、新規口座開設者限定で「eダイレクト 定期預金」の金利優遇キャンペーンを実施しています。1年ものは1.65％、2年もの1.70％、5年もの1.75％と、他社と比べて高い金利です。

預入の上限金額は2,000万円であり、まとまった資金を預けたい方にも向いています。現在のところ締め切りは掲示されていませんが、途中で終了または内容が変更になる可能性があります。

豊川信用金庫 インターネット支店

愛知県豊川市に本店のある信用金庫で、他の信用金庫より高い金利を提示しています。インターネット支店であれば、全国どこからでも口座開設が可能です。

インターネット支店の「ここねっと定期預金」では、1年ものが1.55％、3年ものが1.65％と高い金利となっています。すでに口座を開設した方も対象ですが、途中で締め切られる可能性もあるため、希望する方は早めに申し込みましょう。

預入金額は10万円以上、1人あたりの上限は3,000万円、締め切りは2026年10月31日です。

UI銀行

こちらも、既存のユーザーも対象になるキャンペーンです。キャンペーン期間中に1年もの円定期預金を新規作成すると、年1.50％のキャンペーン金利が適用されます。

新たに預け入れた分のみ対象であり、キャンペーン期間中に自動継続される定期預金の金利には適用されません。締め切りは2026年9月30日です。