三菱UFJアセットマネジメントは、「eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）配当払出型」と「eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）資産成長型」を新たに設定する。愛称はともに「オルカン高配当」。2026年9月30日に設定し、運用を開始する。

世界の高配当株に投資する「オルカン高配当」

両ファンドは、「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数（配当込み、円換算ベース）」の値動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド。

同指数は、全世界株式の代表的な指数である「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の構成銘柄から、配当の持続性や成長性、財務品質、株価パフォーマンスなどを踏まえて銘柄を選定する。投資対象は、日本を含む先進国と新興国の金融商品取引所に上場する株式など。配当利回りが親指数の1.3倍以上であることも採用条件となっている。

「配当払出型」と「資産成長型」の違いは？

「配当払出型」は年4回、3月、6月、9月、12月の各14日を決算日とし、収益の分配を行う。原則として、分配対象額のうち、経費などを差し引いた後の配当等収益の全額を分配する方針。初回の決算日は2026年12月14日となる。

一方の「資産成長型」は年1回、9月14日に決算を行う。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針で、初回の決算日は2027年9月14日。

いずれも分配金額は基準価額の水準や市況動向などを踏まえて決定されるため、分配が行われない場合もある。また、将来の分配金の支払いや金額が保証されるものではない。

NISAの成長投資枠に対応

両ファンドは、NISAの成長投資枠の対象となる。ただし、販売会社によって取り扱いが異なる場合がある。

販売会社は、配当払出型がSBI証券、楽天証券、マネックス証券、スマートプラス。スマートプラスでは2026年9月30日から取り扱いを開始する。資産成長型はSBI証券、楽天証券、マネックス証券で販売される。

購入時手数料と信託財産留保額は無料。運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.165％以内（税込）となる。

世界の高配当株に分散投資でき、運用管理費用も比較的低コスト。「オルカン」の知名度もある中、高配当株投資の新たな選択肢として注目を集めそうだ。