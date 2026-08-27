配当を目的に日本株へ投資したいものの、「まとまった資金が必要なのでは」と感じている人もいるでしょう。しかし、100株を20万円以下で購入でき、予想配当利回りが4％を超える銘柄もあります。今回は、2026年8月20日の終値と各社が公表した最新の配当予想をもとに、条件を満たす日本株を4銘柄紹介します。
20万円以下で買える「配当利回り4％以上」の日本株
今回取り上げるのは、次の条件をすべて満たす日本の上場普通株式です。
- 2026年8月20日時点で東京証券取引所に上場している
- 売買単位が100株
- 2026年8月20日の終値で計算した最低購入金額が20万円以下
- 各社が公表した最新の予想年間配当を使用
- 予想配当利回りが4％以上
予想配当利回りは、以下の計算式で算出しています。
予想配当利回り＝予想年間配当÷2026年8月20日の終値×100
条件を満たした4銘柄は、以下のとおりです。
|銘柄
（コード）
|終値
|購入額
（100株）
|年間配当
（予想）
|利回り
（予想）
|LIXIL
（5938）
|1,747円
|17万
4,700円
|90円
|5.15％
|ソニーフィナンシャル
グループ
（8729）
|157.3円
|1万
5,730円
|8円
|5.09％
|マツダ
（7261）
|1,201.5円
|12万
150円
|55円
|4.58％
|JFE
ホールディングス
（5411）
|1,847.5円
|18万
4,750円
|80円
|4.33％
※購入金額に売買手数料などは含みません。
※予想配当利回りは小数点以下第3位を四捨五入しています。
※配当金には通常20.315％の税金がかかります。NISA口座で一定の条件を満たす場合は非課税になります。
LIXIL（5938）
LIXILは、トイレや浴室、キッチンなどの水まわり製品に加え、窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材を手掛ける住宅設備大手です。「INAX」「GROHE」「American Standard」「TOSTEM」などのブランドを展開しています。
2026年8月20日の終値は1,747円で、100株の購入金額は17万4,700円です。
同社は2027年3月期の年間配当について、1株当たり90円を予想しています。予想配当利回りは5.15%となっています。
100株を保有した場合に受け取れる年間配当金は、税引前で9,000円となる計算です。
LIXILの業績は、国内外の住宅需要、住宅着工件数、原材料価格、物流費、為替相場などの影響を受けます。配当利回りだけでなく、住宅市場の動向や利益水準も確認しておきたいところです。
ソニーフィナンシャルグループ（8729）
ソニーフィナンシャルグループは、ソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行などを傘下に持つ金融持株会社です。生命保険、損害保険、銀行、介護などの事業を展開しています。
2026年8月20日の終値は157.3円で、100株の購入金額は1万5,730円です。
同社は2026年度について、年間配当8円を計画しています。予想配当利回りは5.09％、100株を保有した場合の予想年間配当金は、税引前で800円です。
2026年度のグループ連結修正純利益については、主に銀行事業と損害保険事業の増益により、前年度比2％増の1,100億円を見込んでいます。
生命保険会社の業績は金利や金融市場の動向に影響されます。また、保険金や給付金の支払い状況、運用資産の価格変動なども確認が必要です。
マツダ（7261）
マツダは広島県に本社を置く自動車メーカーです。国内だけでなく、北米や欧州などでも事業を展開しています。
2026年8月20日の終値は1,201.5円で、100株の購入金額は12万150円です。
2027年3月期の予想年間配当は1株当たり55円で、予想配当利回りは4.58％となっています。100株を保有した場合の予想年間配当金は、税引前で5,500円です。
マツダは、配当について当期の業績、経営環境、財務状況などを踏まえて決定し、安定的な配当の実現と着実な向上に努める方針を示しています。
自動車メーカーの業績は、世界各地域の販売台数に加え、為替相場、関税、原材料価格、各国の環境規制などに左右されます。予想配当が維持されるかを判断するうえでは、特に北米市場の販売状況や収益性が重要になります。
JFEホールディングス（5411）
JFEホールディングスは、JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事などを傘下に持つ持株会社です。鉄鋼事業を中心に、エンジニアリング事業や商社事業を展開しています。
2026年8月20日の終値は1,847.5円で、100株の購入金額は18万4,750円です。
2027年3月期の予想年間配当は1株当たり80円で、予想配当利回りは4.33％となっています。100株を保有した場合の予想年間配当金は、税引前で8,000円です。
JFEホールディングスの収益は、国内外の鋼材需要や鋼材価格、鉄鉱石・原料炭などの原料価格に影響されます。自動車や建設向けの需要が減少した場合や、原料価格の上昇分を鋼材価格へ十分に転嫁できない場合には、業績が悪化する可能性があります。
2027年3月期の配当予想は前期実績と同額ですが、鉄鋼業は景気変動の影響を受けやすいため、今後の業績予想や配当予想の修正にも注意が必要です。
高配当でも「減配」と「株価下落」には注意
今回取り上げた4銘柄は、2026年8月20日時点では100株を20万円以下で購入でき、会社予想に基づく配当利回りが4％以上となっています。
ただし、予想配当は将来の支払いを保証するものではありません。業績や財務状況が悪化すれば、企業が配当予想を引き下げたり、無配にしたりする可能性があります。
また、配当利回りが高く見える理由が、業績不安などによる株価下落である場合もあります。年間数千円の配当を受け取っても、それを上回る株価下落が起これば、投資全体では損失となります。
高配当株を選ぶ際は、配当利回りだけでなく、最新の決算、配当方針、利益やキャッシュ・フローの推移、事業上のリスクなども確認することが大切です。
※本記事は特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。