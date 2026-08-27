配当を目的に日本株へ投資したいものの、「まとまった資金が必要なのでは」と感じている人もいるでしょう。しかし、100株を20万円以下で購入でき、予想配当利回りが4％を超える銘柄もあります。今回は、2026年8月20日の終値と各社が公表した最新の配当予想をもとに、条件を満たす日本株を4銘柄紹介します。

20万円以下で買える「配当利回り4％以上」の日本株

今回取り上げるのは、次の条件をすべて満たす日本の上場普通株式です。

2026年8月20日時点で東京証券取引所に上場している

売買単位が100株

2026年8月20日の終値で計算した最低購入金額が20万円以下

各社が公表した最新の予想年間配当を使用

予想配当利回りが4％以上

予想配当利回りは、以下の計算式で算出しています。

予想配当利回り＝予想年間配当÷2026年8月20日の終値×100

条件を満たした4銘柄は、以下のとおりです。

銘柄

（コード） 終値 購入額

（100株） 年間配当

（予想） 利回り

（予想） LIXIL

（5938） 1,747円 17万

4,700円 90円 5.15％ ソニーフィナンシャル

グループ

（8729） 157.3円 1万

5,730円 8円 5.09％ マツダ

（7261） 1,201.5円 12万

150円 55円 4.58％ JFE

ホールディングス

（5411） 1,847.5円 18万

4,750円 80円 4.33％

※購入金額に売買手数料などは含みません。

※予想配当利回りは小数点以下第3位を四捨五入しています。

※配当金には通常20.315％の税金がかかります。NISA口座で一定の条件を満たす場合は非課税になります。



LIXIL（5938）

LIXILは、トイレや浴室、キッチンなどの水まわり製品に加え、窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材を手掛ける住宅設備大手です。「INAX」「GROHE」「American Standard」「TOSTEM」などのブランドを展開しています。

2026年8月20日の終値は1,747円で、100株の購入金額は17万4,700円です。

同社は2027年3月期の年間配当について、1株当たり90円を予想しています。予想配当利回りは5.15%となっています。

100株を保有した場合に受け取れる年間配当金は、税引前で9,000円となる計算です。

LIXILの業績は、国内外の住宅需要、住宅着工件数、原材料価格、物流費、為替相場などの影響を受けます。配当利回りだけでなく、住宅市場の動向や利益水準も確認しておきたいところです。

ソニーフィナンシャルグループ（8729）

ソニーフィナンシャルグループは、ソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行などを傘下に持つ金融持株会社です。生命保険、損害保険、銀行、介護などの事業を展開しています。

2026年8月20日の終値は157.3円で、100株の購入金額は1万5,730円です。

同社は2026年度について、年間配当8円を計画しています。予想配当利回りは5.09％、100株を保有した場合の予想年間配当金は、税引前で800円です。

2026年度のグループ連結修正純利益については、主に銀行事業と損害保険事業の増益により、前年度比2％増の1,100億円を見込んでいます。

生命保険会社の業績は金利や金融市場の動向に影響されます。また、保険金や給付金の支払い状況、運用資産の価格変動なども確認が必要です。

マツダ（7261）

マツダは広島県に本社を置く自動車メーカーです。国内だけでなく、北米や欧州などでも事業を展開しています。

2026年8月20日の終値は1,201.5円で、100株の購入金額は12万150円です。

2027年3月期の予想年間配当は1株当たり55円で、予想配当利回りは4.58％となっています。100株を保有した場合の予想年間配当金は、税引前で5,500円です。

マツダは、配当について当期の業績、経営環境、財務状況などを踏まえて決定し、安定的な配当の実現と着実な向上に努める方針を示しています。

自動車メーカーの業績は、世界各地域の販売台数に加え、為替相場、関税、原材料価格、各国の環境規制などに左右されます。予想配当が維持されるかを判断するうえでは、特に北米市場の販売状況や収益性が重要になります。

JFEホールディングス（5411）

JFEホールディングスは、JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事などを傘下に持つ持株会社です。鉄鋼事業を中心に、エンジニアリング事業や商社事業を展開しています。

2026年8月20日の終値は1,847.5円で、100株の購入金額は18万4,750円です。

2027年3月期の予想年間配当は1株当たり80円で、予想配当利回りは4.33％となっています。100株を保有した場合の予想年間配当金は、税引前で8,000円です。

JFEホールディングスの収益は、国内外の鋼材需要や鋼材価格、鉄鉱石・原料炭などの原料価格に影響されます。自動車や建設向けの需要が減少した場合や、原料価格の上昇分を鋼材価格へ十分に転嫁できない場合には、業績が悪化する可能性があります。

2027年3月期の配当予想は前期実績と同額ですが、鉄鋼業は景気変動の影響を受けやすいため、今後の業績予想や配当予想の修正にも注意が必要です。

高配当でも「減配」と「株価下落」には注意

今回取り上げた4銘柄は、2026年8月20日時点では100株を20万円以下で購入でき、会社予想に基づく配当利回りが4％以上となっています。

ただし、予想配当は将来の支払いを保証するものではありません。業績や財務状況が悪化すれば、企業が配当予想を引き下げたり、無配にしたりする可能性があります。

また、配当利回りが高く見える理由が、業績不安などによる株価下落である場合もあります。年間数千円の配当を受け取っても、それを上回る株価下落が起これば、投資全体では損失となります。

高配当株を選ぶ際は、配当利回りだけでなく、最新の決算、配当方針、利益やキャッシュ・フローの推移、事業上のリスクなども確認することが大切です。

※本記事は特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。