「日焼け止めを塗っているから安心」「とにかく紫外線を浴びないのが正解」と思いがちですが、実は対策の“不足”と“やりすぎ”の両方にリスクが潜んでいます。

今回のテーマは、「紫外線対策で見落としがちなNG習慣と、やりすぎのリスク」です。

「塗ったつもり」になっていませんか

日焼け止めは、SPF/PA表示の数値どおりの効果を得るために、十分な量を塗ることが前提です。松澤先生は、「多くの人が“思っているより少ない量”しか塗れていない」と指摘します。塗る量が少なかったり、汗や皮脂で落ちたまま放置したりするのは、よくあるNGパターンです。

特に屋外では、2～3時間ごとの塗り直しが基本。首の後ろ・耳・手の甲・足の甲はシミができやすい部位のため、意識して塗ることが大切です。

また、松澤先生によると、「曇りの日や冬、室内だから紫外線対策は不要」という認識も誤解だといいます。季節や天候にかかわらず紫外線対策を続けることが重要です。

「徹底回避」がビタミンD不足を招くことも

一方で、紫外線を極端に避けすぎることにも注意が必要です。ある調査では、紫外線対策を徹底している人では、ビタミンD不足がみられやすかったという報告もあります。また、日本人女性の約9割がビタミンD不足というデータもあるとされています。

松澤先生は、「紫外線対策は“ゼロにする”のではなく、上手にコントロールする視点が大切」と話します。骨密度や免疫機能への影響を防ぐためには、夏であれば1日15～30分程度、顔や首はしっかり守りつつ、腕や手の甲だけ短時間日に当たる工夫も一つの方法です。

監修ドクター : 松澤 宗範 まつざわ むねのり 2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業

2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医

2016年4月 慶應義塾大学病院形成外科入局

2016年10月 佐野厚生総合病院形成外科

2017年4月 横浜市立市民病院形成外科

2018年4月 埼玉医科総合医療センター形成外科・美容外科

2018年10月 慶應義塾大学病院形成外科助教休職

2019年2月 銀座美容外科クリニック 新宿院院長

2020年5月 青山メディカルクリニック 院長

2024年7月 肌管理クリニック

2025年12月 アウラニクリニック統括院長 この監修者の記事一覧はこちら

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