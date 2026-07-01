アメリカン・エキスプレス・インターナショナルは、「プラチナ・カード」を7月1日にリニューアルする。年会費は16万5,000円で据え置きとし、トラベル、ダイニング、エンターテインメント分野の特典を強化する。

今回のリニューアルでは、カード会員の利用ニーズが高い旅行やダイニング関連のサービスを中心に特典を拡充する。既存の特典と今回新たに加わった特典を組み合わせて活用することで、よりカードの会員ステータスを感じられるという。

トラベル特典では、カード継続特典「プレミアム フリー・ステイ・ギフト」を拡充。国内対象ホテルで利用できる1泊2名分無料宿泊特典(既存)に加え、年間500万円(税込)以上のカード利用で、さらに1泊分の無料宿泊特典を追加する。

また、カード入会特典として、アメリカン・エキスプレス・トラベル オンラインで30万円(税込)以上の海外航空券購入時に利用できる10万円分の「エアライン・クレジット」を進呈。年間500万円(税込)以上の利用で、翌年以降のカード継続時にも同クレジットを付与する。

ホテルの上級会員資格を獲得できる「ホテルメンバーシップ」の対象も拡大。2026年8月から「オークラ ニッコー ホテルズ One Harmony エクスクルーシィヴメンバー」、2026年秋以降から「ALL Accor(オール アコー)ゴールドステータス」が新たに追加される予定だ。

ダイニングでは、「グローバル・ダイニング・キャッシュバック」の還元率を従来の20%から50%へ引き上げる。対象は16カ国・2,000店舗以上のレストランで、年間最大4万円までキャッシュバックを受けられる。

さらにエンターテインメント分野では、今後「Platinum Experiences」を通じて、会員限定イベントの先行申し込みや家族カード会員の申し込み対応、限定アクセスなどの特典を用意。専用アプリ「アメックス・エキスペリエンス・アプリ」で最新イベント情報も配信予定だ。

アメリカン・エクスプレス・インターナショナル, Inc.の日本代表および社長の須藤靖洋氏は、今回のリニューアルに際し

「『プラチナ・カード』は、アメリカン・エクスプレスの会員であることの価値を最も感じていただけるフラッグシップのカードだと言えます。会員であり続けるほど、その価値をより深く体感でき、紡がれる特別な体験がお客様の人生を豊かにしていくことが、日本のプレミアムカードのパイオニアとして『プラチナ・カード』が目指している価値となります」

「今回のリニューアルはこの価値をこれまで以上に体感していただくための進化です」とコメントした。

リニューアルした「プラチナ・カード」は7月1日から申し込み受付を開始。リニューアルを記念し、入会および利用条件の達成で合計22万5,000ポイントを獲得できる新規入会キャンペーンも実施する。