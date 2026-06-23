最初に結論： スペースX株の今後は、AI銘柄としての評価が続くかどうかと、イーロン・マスク氏による企業再編の行方が大きなカギを握る。 記事の重要ポイント： 1： 今秋にも見込まれるOpenAI・AnthropicのIPOは、スペースXとAI投資マネーを奪い合う存在になる可能性がある。

今秋にも見込まれるOpenAI・AnthropicのIPOは、スペースXとAI投資マネーを奪い合う存在になる可能性がある。 2： テスラとスペースXの合併や持株会社化などの再編観測は、将来の株価を左右する重要な材料となり得る。

テスラとスペースXの合併や持株会社化などの再編観測は、将来の株価を左右する重要な材料となり得る。 3： 上場直後の大型買収に見られるように、スペースXはAI事業の強化を進めており、成長ストーリーはIPO後も続いている。

世界最大級のIPOとなったスペースXの上場は、株式市場で大きな話題となった。だが、投資家にとって重要なのは「上場したこと」ではなく「この先どうなるか」だろう。今秋にも見込まれるOpenAI・AnthropicのIPOと、テスラを含むマスク帝国再編の可能性――。スペースX株の今後を占う2つの注目材料を解説する。

6月12日にスペースXがIPO、初値は公開価格を11%上回り順調な株式市場デビュー

テスラのイーロン・マスク氏が経営し、ロケット事業を展開するスペースXが6月12日にナスダック市場に上場した。時価総額100兆円を超え、日本でもIPO株の募集が行われるなど、異例のIPOとなった。結果としては、公開価格135ドルを11%上回る150ドルが初値で、終値は160.95ドルとなった。なお、終値の時価総額は2.1兆ドル(約338兆円)だ。順調な株式市場デビューとなっている。

今後のスペースXを待ち受ける2つのイベント

順調な株式市場デビューを果たしたスペースXだが、今後も複数のイベントが待ち受けている。今後のスペースXを待ち受けるイベントを、以下に2点取り上げた。

アンソロピックとOpenAIのIPO

テスラとの合併などの再編

アンソロピックとOpenAIのIPO

スペースXは宇宙事業の会社だが、今後はAIでの成長を目論んでいる。よって、スペースXのIPOはAI銘柄としてのIPO色が強いものとなった。AI銘柄として見た時、スペースXは初の本格的なAI銘柄として株式市場に上場している。

ただし年内(秋頃と報じられている)には、アンソロピックとOpenAIのIPOが予定されている。スペースXはロケットやスターリンクなど宇宙事業がコアビジネスだが、アンソロピックとOpenAIはAI事業を中心とする企業だ。

今後のAI市場の動向にもよるが、AIについて現状では、スペースXのGrokよりもアンソロピックのClaudeやOpenAIのChatGPTが知名度や評価は高い。アンソロピックやOpenAIのIPOが近付くとともに、株式市場のAI銘柄としての注目が、アンソロピックとOpenAIに向かう可能性は否定できない。アンソロピックとOpenAIのIPOが近付くとともに、スペースXの株価がどのように動くか注目される。

テスラとの合併などの再編

スペースXのIPOにより、イーロン・マスク氏はテスラとスペースXの上場会社2社を経営する立場となった。マスク氏の資産額は兆を超えると報じられているが、一人の経営者が2社の巨大上場企業の経営者というのは他に例を見ない。

スペースXがIPOしたことで、テスラとスペースXの株価が明確になり、今後経営の合理化のため、両社は合併などの企業再編を行う可能性がある。持ち株会社としてイーロン・マスクHD(仮称)を設立し、持ち株会社の下にテスラとスペースXをぶら下げるのが分かりやすい形だ。なお、17日終値ではテスラとスペースXの時価総額はともに約1.4兆ドルだ。

今後両社の再編が具体的に浮上した際、株式市場は好感する可能性が高い。しかし一方の株主に不利な形となった場合、訴訟などで手間取る可能性も否定できず、株式市場へネガティブに作用するリスクもある。いずれかのタイミングで両社の再編は必要と考えられるが、その時期や手法がどのようになり、株価にどのような影響を与えるか注目される。

IPO早々M&Aを発表、上場後も話題が尽きないスペースX

スペースXには上場後も待ち受けるイベントが複数ある。株式市場が崩れるとアンソロピックとOpenAIのIPOが先送りとなる可能性もあるが、スペースXの株価はアンソロピックとOpenAIのIPO状況を見ながらの推移になると予想される(逆にアンソロピックとOpenAIも、スペースXの株価を見ながらIPO時の株価は決定される見込み)。

また、どのタイミングでマスク氏がテスラとスペースXの再編に踏み切るかも注目点だ。

スペースXは上場後すぐの16日、プログラミングAI開発企業のCursor(カーソル)を600億ドル(約9.6兆円)で買収すると発表し、上場を契機にAI事業の強化を加速させている。

スペースXはIPO後もその動向から目が離せない。今秋とも言われるアンソロピックとOpenAIのIPOが控える中で、スペースX株がどのような値動きを見せるのか、上場後のスペースX株の行方も注目される。