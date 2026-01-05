AI相場の主役はエヌビディアじゃない。プロが密かに仕込む"2026年のお宝日本株"

連日のようにニュースを騒がせる「エヌビディア(NVDA)」の最高値更新。 右肩上がりのチャートを見るたび、「あの時買っておけば」「今から飛び乗っても、高値で掴まされるだけでは?」と、焦りや諦めを感じている人も多いのではないだろうか。

だが今、エヌビディアへの投資を見送り、あえて"別の場所"に資金を移すことで、着実に資産を増やしている投資家たちがいる。

彼らが狙うのは、AIチップそのものではなく、その製造になくてはならない"日本の黒子企業"だ。

そこで今回は、登録者数35万人超のYouTubeチャンネル『鳥海翔の騙されない金融学』を運営する鳥海翔氏にインタビュー。

プロが密かに仕込む「AI相場の隠れたお宝銘柄」と、2026年を勝ち抜くための「視点のずらし方」について伺った。

金を掘るな、ジーンズを売れ。勝ち筋は"周辺企業"にあった

「AI半導体」と聞けば、多くの人がエヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)といった米国の巨大テック企業を連想する。

しかし、ニュースで話題沸騰となっている時点で、それらの銘柄はすでにプロによる「利益確定」のフェーズに入っていることが多い。

今から飛びついても、得られる利益は少ないのが現実だ。これに対し、鳥海氏は「視点をほんの少しずらすだけで、有望な投資先は見えてきます」と語る。

「皆さんはエヌビディアのGPUばかりに注目しますが、『そのGPUは一体、誰がどうやって作っているのか?』という製造プロセスに目を向ける人は意外と少ない。かつてのゴールドラッシュで最も富を築いたのは、金を掘った人ではなく『ツルハシ』や『ジーンズ』を売った人たちでした。現代のAI相場も、まったく同じ構造をしています」(鳥海氏)

つまり、エヌビディアが主役なら、そのチップを製造するための「素材」や「装置」を提供する企業こそが、着実に利益を上げ続ける「ツルハシ売り」と言える。そこで鳥海氏が名を挙げたのが、台湾積体電路製造(TSM)に加え、世界シェアを席巻する日本の強力なサプライヤー群だ。

シリコンウエハーで世界首位の信越化学工業(4063)、マスク欠陥検査装置において独占的なレーザーテック(6920)。さらに、製造装置の国内トップである東京エレクトロン(8035)や、検査装置大手のアドバンテスト(6857)などがそれに当たる。

「これらは『周辺企業』と括られますが、その実力は主役級です。たとえエヌビディアが革新的な設計図を描こうとも、信越化学の素材や東京エレクトロンの装置がなければ、製品として世に出すことは不可能ですからね」(鳥海氏)

次ページ「プロが指南する"お宝銘柄"の買い方」