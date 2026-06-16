最初に結論： 富裕層は数円のポイント獲得よりも時間と集中力を重視する。重要なのはレジ前で迷わず、生活費全体の決済を最適化して無理なくポイントを積み上げることだ。 記事の重要ポイント： 1： お金が残る人は、会計のたびに最適な決済方法を探さない。あらかじめ支払い手段を統一し、判断の手間や脳の負担を減らす仕組みを作っている。

お金が残る人は、会計のたびに最適な決済方法を探さない。あらかじめ支払い手段を統一し、判断の手間や脳の負担を減らす仕組みを作っている。 2： 500円の買い物で1％還元を逃しても年間損失は1,825円程度。一方、毎月25万円の生活費を1.5％還元で運用すれば将来的に100万円超の差が生まれる可能性がある。

500円の買い物で1％還元を逃しても年間損失は1,825円程度。一方、毎月25万円の生活費を1.5％還元で運用すれば将来的に100万円超の差が生まれる可能性がある。 3： 少額決済のポイ活を面倒と感じるのは認知資源を守ろうとする自然な反応。数円を追うより、本業や重要な意思決定に集中力を使う方が合理的といえる。

「お金持ちほど、数ポイントの取りこぼしも許さない」

そんな話を耳にすることがある。だが、実際の富裕層は、500円の買い物で5円分のポイントを得るために、レジ前でアプリを探し回っているのだろうか。

むしろ彼らにとって重要なのは、数ポイントよりも「時間」と「集中力」だ。1時間かけて1000円分のポイントを集めるより、同じ時間で1万円、あるいはそれ以上の価値を生む仕事に向かったほうが合理的である。

とはいえ、ポイントを完全に無視していいわけでもない。民間ポイントの発行額は年間1.3兆円を超え、いまやポイントは“おまけ”ではなく、ひとつの資産になりつつある。その一方で、制度の複雑化によって、使い切れずに失効・放置されるポイントも少なくない。

問題は、500円の買い物で5円を拾うかどうかではない。生活費全体の支払いをどう設計し、脳の負担を増やさずに還元を積み上げるかだ。

では、「500円以下の買い物では、面倒だからポイントカードを出さない」という判断は、損なのか。それとも、時間と脳の負荷を考えれば合理的なのか。

医学博士で、ケンブリッジ大学MBAを持ち、行動科学を研究する板生研一氏は、こう語る。

「その『面倒くさい』という感覚は、脳科学・医学的に見ても自然な反応です。問題は、500円の買い物で5円を拾うかどうかではありません」(板生氏、以下同)

お金が残る人は、そもそもアプリを探さない

まず前提として、お金が残る人は、会計のたびに「どの支払い方法が一番得か」と悩んでいるわけではない。むしろ、レジ前で迷わなくて済むように、使うカードや決済手段をあらかじめ決めている。

ここで関係してくるのが、行動経済学でいう「メンタル・アカウンティング」、いわゆる“心の会計”だ。人は、お金の出所によって、価値の感じ方を変えてしまうことがある。

仮に、毎月の給料は1円単位で大切に管理するのに、ポイントや臨時収入になると、急に“おまけのお金”のように扱ってしまう。せっかく貯めたポイントを、何となく使ってしまう人も少なくないだろう。

しかし、本来は現金もポイントも同じ資産である。富裕層はポイントを軽く見ているわけではない。ただし、数円のために毎回神経をすり減らすようなこともしない。

「お金が残る人は、ポイ活そのものが得意というより、損を取りこぼさない仕組みを作るのが上手いのです。レジ前でその都度考えることは、脳のメモリを使う行為でもあります。重要なのは、毎回迷うことではなく、迷いが生まれない状態を先に整えておくことです」

企業は、次々とポイント還元キャンペーンを打ち出す。エントリーすれば数%上乗せ、特定の曜日なら還元率アップ、指定アプリを使えば追加ポイント…。たしかにひとつひとつは魅力的だ。

ただ、そのたびに条件を確認し、支払い方法を変え、アプリを切り替えていては、消費者側の負担も大きくなる。

得をしているつもりでも、判断する手間や集中力まで含めて考えると、必ずしも効率がいいとは言い切れないのだ。

「5円」を拾う人は100万円以上失う...

500円の買い物でポイントカードを提示しなかった場合、実際にはどれほどの損になるのか。還元率を1%とすると、得られるのは5円分のポイントだ。これを毎日1回繰り返したとしても、年間の取りこぼしは1,825円にとどまる。

もちろん、1,825円も無視していい金額ではない。だが、そのために毎回スマートフォンを取り出し、アプリを探し、通信を待ち、後ろに並ぶ人の視線を気にしながら会計を済ませるとなると話は変わってくる。

手間や心理的な負荷まで含めれば、少額決済でポイントカードを出さない選択は、必ずしも不合理とは言い切れない。とりわけ、時間単価の高い人ほどその傾向は強いと言える。

「数秒かけて数円を取りにいく行動は、タイムパフォーマンスの観点から見れば赤字と言わざるを得ません。数円のために集中力を削るくらいなら、その意識を仕事や商談、企画づくり、投資判断に向けたほうが、結果的にははるかに大きなリターンにつながる可能性がありますから」

ただし、「500円の買い物で5円を拾わなくてもいい」ということと、「生活費全体の決済設計を放置していい」ということは、まったく別の問題だ。

「コンビニで5円分のポイントを逃すこと自体は、大きな問題ではありません。むしろ見直すべきなのは、毎月20万～30万円の生活費を、どの支払い方法で使っているかです。そこを何となく放置しているほうが、結果的には大きな機会損失につながります」

例えば、毎月25万円の生活費に1.5%の還元がつけば、年間で4万5000円分のポイントが貯まる。月30万円なら、年間5万4000円になる。

これを「おまけだから」と使い切ってしまうのか、それとも毎年5万円前後の投資資金として積み立てるのかで、将来の差は大きく変わる。仮に年利5%で20年間運用できれば、複利の力によって、約165万円規模の資産になる計算だ。

つまり大きな差がつくのは、少額決済のたびにポイントカードを出すかどうかではなかったのだ。

「ポイ活が面倒」という感覚は正しい

人はなぜ、少額決済のポイ活を面倒に感じるのか。板生氏は、その背景に「認知資源」の消耗があると説明する。

認知資源とは、脳が判断や集中に使うエネルギーのようなものだ。私たちは日々、仕事の優先順位、メールの返信、昼食のメニュー、移動ルートなど、大小さまざまな選択を繰り返している。

「実際、認知負荷理論を提唱した、ニューサウスウェールズ大学名誉教授のジョン・スウェラー氏は、1988年の論文で、人間のワーキングメモリには限りがあることを指摘しています。余計な情報処理が増えるほど、本来集中すべき課題に使える脳の余力は削られていくのです。

また、心理学者のキャスリーン・D・ヴォース氏、社会心理学者のロイ・F・バウマイスター氏らの2008年の研究では、選択や意思決定を繰り返すだけでも、その後の自己制御や主体的な行動に影響が出る可能性が示されています」

レジ前で「どのポイントアプリを使うか」「バーコードはすぐ表示できるか」「後ろの人を待たせていないか」と考えることは、一見すると数秒の出来事。だが、そのたびに脳は小さな意思決定を行い、認知資源を消費しているのだ。

たった数秒の中断が、仕事に響く…

さらに、仕事中の「切り替え」が集中力に与える影響については、ワシントン大学ボセル校ビジネススクールの学部長兼経営学教授であるソフィー・ルロワ氏の研究も参考になる。

ルロワ氏は2009年の論文で、人がある作業から別の作業へ移るとき、前の作業への注意が完全には消えず、新しい作業に入り込んでしまう現象を「アテンション・レジデュー(attention residue＝注意の残り)」と表現した。

つまり、仕事モードから一瞬離れてポイント提示に意識を向けるだけでも、頭の中にはわずかな“切り替えコスト”が生じる可能性があるわけだ。

本人としては数秒のことでも、脳はそのたびに「アプリを探す」「バーコードを出す」「後ろの人を待たせていないか気にする」といった小さな判断を重ねている。

「レジ前でアプリを探して焦る時間は、小さなストレスになります。交感神経が優位になり、自律神経のバランスが乱れることもあります。5円を得るために、午後の本業の集中力や重要な意思決定の質を落としてしまっては本末転倒です。

『面倒だ』と感じるのは、脳が“数円のために貴重なエネルギーを使わないでほしい”と知らせている、生体的なサインでもあるのです」

そう考えると、少額決済でポイントカードを出さない行動は、単に怠慢とは言い切れない。むしろ、脳が余計な負荷を避けようとしている自然な反応とも考えられる。

だからこそ、ポイ活を根性論で続けようとするほど、本来守るべき時間や集中力を削ってしまう可能性がある。

「大切なのは、レジ前で毎回がんばることではなく、日々の判断回数を減らして、重要な意思決定に脳のメモリを残しておくことにあります」

富裕層的なポイ活とは、1ポイントを執念で追いかけることではない。支出の流れを一度だけ整え、あとは忘れてしまうくらいでいい。

そこで空いた集中力を、本業や大きな意思決定に使うことこそ、もっとも合理的なポイ活と言えるだろう。