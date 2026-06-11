楽天証券は6月10日、SpaceX（スペースX）の米国株IPO（新規公開株式）について、ブックビルディング期間終了および入金締切を6月12日午前2時へ前倒しすると発表した。

同社は当初、6月12日午前6時までとしていたが、スケジュールを変更。その他の日程について、変更はないとしている。

変更後のスケジュールは以下の通り。

SpaceX IPOの変更後スケジュール（予定）

・ブックビルディング期間：6月5日11時～6月12日2時

・入金締切：6月12日2時

・抽選結果発表：6月12日9時30分以降（順次発表）

・購入取消期間：6月12日9時30分以降～12時59分（抽選結果発表後）

・繰上当選結果：6月12日14時頃



SpaceXはイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業で、NASDAQ市場への上場を予定している。楽天証券では同銘柄を米国株IPOの対象銘柄として取り扱っており、投資家はブックビルディングに参加することで抽選に申し込める。

楽天証券によると、抽選申込時点で資金は不要だが、抽選日の入金締切時刻までに必要資金を用意する必要がある。今回の変更により、申し込みを検討している投資家は入金タイミングに注意が必要となる。

なお、楽天証券は「スケジュールが変更となりましたことを深くお詫び申し上げます」とコメントしている。

SpaceX（スペースX）の米国株IPOについては、SBI証券も申込受付を開始しており、購入申込期間は6月11日午前10時59分まで、抽選日は6月11日となっている。

海外の大型IPO銘柄が日本の個人投資家向けに募集されるケースは多くない。世界的な知名度を誇るSpaceXだけに注目度は高いが、IPO銘柄は必ずしも上場後に株価が上昇するとは限らない。事業内容や成長性、リスクなどを十分に確認した上で投資判断を行うことが重要となりそうだ。