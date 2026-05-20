「甘いものの食べ過ぎで虫歯になる」は誤解、歯科医が警告する“歯が溶ける食べ方”

「甘いものを食べすぎると虫歯になる」――このような話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

今回は「虫歯になる最大の原因は甘いものの食べすぎ」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員400名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が43%、嘘だと思う方が57%となりました。

回答者からは、「甘いものは虫歯菌の栄養になる」という意見のほか、「虫歯の原因は歯磨きがしっかりできていないこと」と考える声もありました。

では実際のところ、どうなのでしょうか。歯科医師の熊谷靖司先生にお話を伺ったところ、「甘いものを食べる量」よりも、食べる頻度や口の中に糖が残る時間が重要だといいます。

虫歯は「糖＋細菌＋時間」の3要素で起こる

熊谷先生によると、虫歯は糖・細菌・時間という3つの要素が重なって生じるそうです。糖の摂取量そのものよりも、だらだらと長時間食べ続けるなど「頻度」の影響が大きいといいます。口内が酸性の状態に長く保たれるほど、歯の表面が溶ける時間が増えるためです。

食べ方の工夫とケアでリスクは下げられる

唾液の量や質、歯並び、フッ素の使用状況も虫歯の発生に大きく関わります。間食の回数をコントロールし、食後にフッ素入り歯磨き剤を使うことで、リスクは大きく減らせるそうです。

虫歯予防は「我慢」ではなく、正しい知識に基づいた賢いコントロール。食べ方を少し工夫する習慣が、未来の自分の歯を守ります。

熊谷 靖司(くまがい やすし) 1994年、鶴見大学歯学部を卒業後、東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第一講座に専攻生として入局。1996年には同講座の医局員となる。1997年4月より渋谷区の若林歯科医院に勤務し、臨床経験を重ねた。2000年9月に同院を退職し、同年10月、中野区に熊谷歯科医院を開業。

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