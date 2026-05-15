“結婚の焦り”と恋愛スイッチは必要? 山﨑ケイ×CRAZY COCOらが語る結婚とキャリアの本音

相席スタート・山﨑ケイとCRAZY COCOによるYouTubeチャンネル『#コイワラ』のイベント「お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ」が、5月24日(日)に東京・有楽町よみうりホールで開催される。

3度目の開催となる今回は、大人気女性YouTuber・エミリンと2人組YouTuber「パパラピーズ」のタナカガ、そして男性ではレインボー・池田直人、かけおち・青木マッチョをゲストに迎え、恋愛や性の悩みについて“配信なし”で語り合う。

結婚やキャリア、恋愛スイッチの入れ方、イベントならではの本音トークについて聞いた。

「配信なしだから話せる」恋愛相談イベント

――ケイさんとCRAZY COCOさんは『#コイワラ』のYouTubeでご一緒されていますが、ゲストのお二人とは以前から関係性はあったのでしょうか？

ケイさん(以下、敬称略)：エミリンとは以前、お家にお邪魔して撮影をするお仕事で一緒になって、タナカガさんは初めましてです。

CRAZY COCOさん(以下、敬称略)：私は、タナカガちゃんとは去年の4月くらいにテレビの収録でご一緒させていただいて、エミリンさんは一方的にYouTubeを拝見してるっていう関係です。

――『#コイワラ』のイベントはどんな雰囲気のイベントでしょうか？

ケイ：劇場開催するのは3回目なんですけど、結構来てくださるお客さんからの恋愛相談とかを受けて話をすることが多いです。前回は、見に来てくださった方が「そんなこと言っていいの？」っていう過激な質問をしてくださったこともありました(笑)

過激な質問でもすごい身を削ってご本人が名乗ってくださったり、ガチガチで恋愛相談してくれるタイプの方とかもいて、その時のお客さんによってどうなるか、当日まで未知数なところはありますね。

CRAZY COCO：たしかに！その日によって全然リアクションが変わるなって思うと、今回はやっぱりゲストのお二人が来てくださってるんで、お客さんの層も変わるかもしれないし、楽しみですよね。

エミリンさん(以下、敬称略)：そういう感じのイベントなんですね！私もファンの方と接点を持てるイベントは開催経験があるのですが、また違った感じになりそうで楽しみです。

タナカガさん(以下、敬称略)：私、恋愛に特化したイベントをやるのが初めてなんですよ。活動していて、YouTubeについて喋ることはありますけど、恋愛のことをずっと喋ることはないんで……。

ケイ：二人(タナカガさんとエミリンさん)は前から仲良いと聞きました。恋バナとかしないの？

エミリン：かつてはしてましたね。結婚してからは夫がこうなんだけどどう思う？とかはあります。

CRAZY COCO：今回のイベントは配信がないんです。でも配信ありにするか、なしにするかってなった時に、ない方が喋れるからってお二人がおっしゃってくださったと聞いて、身を削る覚悟で出てくださるんだなって勝手に思ってます。

――今回のイベントで、『#コイワラ』ならではと感じるポイントはありますか？

CRAZY COCO：あるとすれば、ケイさんと私って仲良くさせてもらってるんですけど、恋愛相談の結論においては結構決裂するんですよ。

ケイ：なんか全然気が合わない(笑)COCOちゃんの方がちょっと厳しいというか、ぶった切る感じ。

CRAZY COCO：結構女性って恋愛相談において共感とか寄り添いが必要じゃないですか。そういう生ぬるい恋愛相談のイベントとは違うんで、覚悟して来てほしいなと(笑)そこが多分、他のイベントとは違うかなと思いますね。

ケイ：結論が出ない時もあって、どっちかいい方選んでくださいみたいな時もあったりするんで、みんな違う前提で、すり合わせていかない感じも楽しんでほしいかな。

今回は4人ですが、例えば4つ答えが出ても、別にそれをまとめてはいかないと思います。どれかいいと思うやつを参考にしてくれたらいいなっていうのが、他のイベントとはちょっと違うかもしれないですね。

――ゲストのお二人は過去の『#コイワラ』恋愛相談室で特に印象的だった回はありますか？

エミリン：私はゆにばーすのはらさんの回ですかね。めっちゃ生々しい話を生々しくせずにできるのがすごいなと思いました。

タナカガ：私はプリンセス天功さんの回ですね。天功さん来んねやと思って。ホワイトライオンを飼ってるお話もあって、そういうところもびっくりしました。

ケイ：幅広い方にゲストで来ていただいて、面白いですね。

エミリン、“彼氏オーディション”後の結婚観語る

――結婚とキャリアに関する悩みもよく見かけます。

ケイ：人にもよりますけど、恋愛スイッチって入れると意外と入るというか。私も含め、周りでもちょっと結婚が遅めの人もいるんですけど、婚活でつらい思いもしながらめちゃくちゃちゃんと恋愛スイッチ入れて婚活した子は結婚できてるんで。どっちでもいいんですけど、絶対結婚したいのなら絶対したいっていう行動をした方がいいと思うんですよ。

なんていうか、若い時は結婚するかしないかは、自分に選択肢があると思ってたんですよね。子どもを産むということもそうですけど、自分が決めたら結婚もできるし、子どもも産める。けど、そうじゃなくなってくるよっていう。結婚はしようと思わなきゃできなかったり、子どももつくろうと思ってもできなかったり、ということが、いよいよやってくるよっていうのが、やっぱり年齢を重ねて思いました。

でも、なんとなく生きてて、ふわっと生きてたら結婚できたっていう人ももちろんいるんで、必ずしもそうじゃないですけど。

"仕事モードになってると恋愛スイッチが入らない"という場合は、結婚しなくてもいいならいいけど、絶対結婚したいんだったらやっぱり動いた方がいいと自分の経験上思います。

エミリン：私の場合は逆ですね。29歳の時に30前の謎のすごい焦りみたいなのがきて、一瞬すごい結婚しなきゃと焦ったんですけど、男友達から焦りすぎてる人は選ばないみたいな感じで言われたことがあって。それもあるなって思って、逆にちょっと一旦こだわらずに、焦りモードを手放そうと思っていたタイミングで、彼氏オーディション※の話がきました。

※エミリンはYouTube企画「彼氏オーディション」で現在の夫と出会い、結婚したことでも知られている。

ケイ：選択肢に彼氏オーディションってなかなかないよ(笑)

タナカガ：私の場合は初めてできた彼氏と結婚したんですが、21歳まで彼氏ができたことなかったから、自分には他に選択肢がないって思っていたかもしれません。ノリと勢いもあったというか、多分この人と結婚する、じゃあしよう。みたいな感じで突っ走ったから、今があるんだと思います。

CRAZY COCO：私は恋愛したいとは思ってなくて、ただ自分の家族が欲しいっていうのはすごいあります。ただ自分がワクワクする方ばっかりを優先しちゃった結果、「なんか仕事ばっかりやってるわ」という状況にはなってますね。

恋愛スイッチが入っていない時でも、過去には「CA辞めます」って退職届出したその日に出会いがあったりとかっていうのがあったんで、今仕事を楽しんで輝いてたら、あの人いいなと思ってくれる人が現れるんちゃうかなって信じてやってます。

「恋愛してなくても楽しめる」“人と人”の話

――最後に、イベントへの参加を迷っている方にメッセージをお願いします。

ケイ：恋愛してる人は「確かに。わかる。」ってなるし、恋愛してなくても、結婚してても、「確かに昔そういう気持ちの時あった」と思うかもしれない。いろんなことに照らし合わせて楽しめる内容だと思っています。

一人で来てもいいし誰かと一緒に来てもいいし、終わった後「あの人が言ってたの私は違うと思う」とか話したくなると思うんですよね。

その瞬間を楽しく過ごしてもらって、家に帰って、なんかちょっとモゾモゾするような感じというか、心の中に何か残ることになるんじゃないかなと思うので、ぜひ一回来てもらいたいですね。

CRAZY COCO：多分恋愛の悩みって「こんなことで悩んでるの自分だけかな」とか、「こういう感情って自分の性格がおかしいんちゃうかな」とか、結構一人で悩んでる人いると思うんですけど、意外とみんな同じことで悩んでんで。って気づいて欲しいです。

1つの脳みそで考えるよりも、いろんな頭があった方が「あ、こういう考え方もあったんや」っていう、プラスに捉えることができると思うので、抜け道探されへんっていう人に来てほしいなと思ってます。

エミリン：私は普段YouTubeで活動しているのですが、ちょっとした発言や変なところが切り取られたりとかもあり、これまで本当に言いたいことが100%伝えられているかと言われたら、違うと思っていて。

でも、今回のイベントは配信もなく、普段できないような話もできるし、「本心はこう思っているよ」みたいなことも言えます。リアルな女の本音というか、腹の内を話せるイベントってすごいレアだと思うので、聞きに来てほしいですね。

タナカガ：学校とか仕事場とかで恋バナするってなっても、まあ多くて4～5人じゃないですか。だけど、とんでもない人数で恋バナするっていう場は、人生においてほぼないと思うので、貴重な経験になると思いますし、

自分が悩んでいることに対して、とんでもない数の答えを集められる場所になると思うんで、自分の身にもなるだろうし、いろんな人間がいるんだなっていう学びにもなるだろうし、すごい楽しいイベントになるだろうなと思います。

ケイ：恋愛って聞くと「恋愛でしょ？はいはい、今は別に私恋愛してないから」みたいな人もいると思うんですよね。でも結局、人と人の話なんです。「意外とまあ人ってそうよな」っていうことに結局集約していったりもします。

恋愛しててもしてなくても「仕事でも確かにそうだな」と置き換えることもできて、上司との関係性に活かすこともできると思うので、今恋愛に興味がなくて仕事一本だと思ってる方にも、ぜひ楽しんでいただきたいですね。

お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ

【日程】5月24日(日)12:15開場 13:00開演

【場所】有楽町よみうりホール

【出演】山﨑ケイ(相席スタート)、CRAZY COCO、エミリン、タナカガ(パパラピーズ)、池田直人(レインボー)、青木マッチョ(かけおち)

【チケット】前売 4,000円/当日 4,500円

