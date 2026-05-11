生見愛瑠＆チョコプラ出演、日本住宅ローン新CM「固定か変動か」で悩む人に“2年待てるローン”訴求

住宅ローン専門の金融機関、日本住宅ローン株式会社は5月9日、モデル・俳優の生見愛瑠、人気お笑いコンビ チョコレートプラネットを起用した新CMの放映を開始した。新CMでは、金利上昇局面において住宅ローン選びに悩む人に向けて、同社の「2年待てるローン(MCJフラット極40)」を紹介している。

新CM「待てないローン？ or 2年待てるローン？」

CMでは、CAに扮した生見愛瑠と、住宅ローン選びに迷うチョコレートプラネットが登場。「待てないローン？ or 2年待てるローン？」というキーメッセージを通じて、商品の特徴をわかりやすく表現している。

住宅ローン金利の先行きが見通しにくいなか、「待てる」という新たな切り口を打ち出した点が印象的なCMとなっている。

「2年待てるローン(MCJフラット極40)」とは

「2年待てるローン(MCJフラット極40)」は、日本住宅ローン株式会社が提供する全期間固定金利型の住宅ローン。借入から2年後以降であれば、固定金利から変動金利へ切り替えが可能な点が特徴だ。

同社では、「まずは固定金利で安心してスタートしたいが、将来的に金利が落ち着けば変動金利に切り替えたい」というニーズに応える商品として展開している。

生見愛瑠、チョコレートプラネットを起用

生見愛瑠は2002年生まれ、愛知県出身。モデルとして活動するほか、ドラマや映画、バラエティ番組など幅広く活躍している。

一方のチョコレートプラネットは、長田庄平と松尾駿によるお笑いコンビ。2006年結成で、「キングオブコント」決勝進出経験を持つほか、「TT兄弟」などのキャラクターでも人気を集めている。

日本住宅ローン株式会社について

日本住宅ローン株式会社は、積水ハウス、大和ハウス工業、住友林業、セキスイハイム、三菱HCキャピタルの共同出資により誕生した、住宅ローン専門の金融機関。利用者のライフプランに合わせた住宅ローン商品の提供を行っている。