“日本らしいウイスキーツーリズム”の先駆けに、全国28カ所のクラフト蒸留所を巡る「銅印帳」が発売

旅行読売出版社が4月1日の「ジャパニーズウイスキーの日」に合わせ、「Japanese Whisky Passport 銅印帳(どういんちょう)」を発売する。3月26日には東京・大手町の読売新聞ビルで発表会が行われた。

全国28カ所のクラフト蒸留所を巡り、それぞれの土地ならではの「銅印」を集める、いわばウイスキー版の「鉄印帳」といった位置づけだ。地方鉄道の利用促進に貢献した仕組みを、この度はウイスキーで展開する。

「鉄印帳」の成功を“ウイスキー”で再現! 次の一手は観光の分散へ

旅行読売出版社執行役員 メディアプロモーション部長 伊藤健一氏

発表会で登壇した旅行読売出版社の伊藤健一執行役員は、企画の狙いについて次のように説明する。

「鉄印帳に続く第2弾となるのが、『ジャパニーズウイスキーパスポート 銅印帳』です。日本らしいウイスキーツーリズムを作れないかということで、この取り組みがインバウンドの地方分散や、地域の消費拡大につながっていければと考えています」

「銅印帳」という名称については、「ウイスキーの蒸留に使われるポットスチルが銅製であることに由来したもの」と説明する。ジャパニーズウイスキーボトラーズ「T&T TOYAMA」が監修を務め、全国28の蒸留所が参加。ウイスキー文化研究所も資料提供で関わるなど、業界全体がこの取り組みを支える。

銅印帳は御朱印帳と同じく“蛇腹折り”を採用。中身は読み物も充実していて、蒸留所の紹介、日本のウイスキーの歴史や定義、さらには漫画まで収録。「この銅印帳を持って各蒸留所を訪れていただき、そこで各蒸留所がデザインした『銅印』を集めて回る。そんな旅を楽しんでほしいと思います」と伊藤氏は言う。

また、28カ所すべてを巡った参加者にはコンプリート記念として、達成順のシリアル番号が入った銅線のメタルカードも用意されており、希望者は記念に発行(有料)することも可能。かなり凝ったデザインになっているという。

続いて登壇したT&T TOYAMAの稲垣貴彦氏は、この取り組みの狙いついて、「蒸留所ごとに地域に消費を生み、地域経済を活性化すること、そしてジャパニーズウイスキーの理解を深めてブランド価値を高めることを目的としています」と明かす。

「主要なウイスキー生産国では、ウイスキーを作るだけではなく、蒸留所に人を呼び込むことで大きな需要を呼んでいます。日本でもかつて10カ所ほどだった蒸留所が、今では100カ所を超えました。つまり日本は今、蒸留所を作る段階から、増えた蒸留所をいかに知っていただき、巡っていただくかという段階に入っています」(稲垣氏)

T&T TOYAMAの下野孔明氏は、「蒸留所を訪れる価値は、見学やテイスティングだけではない」と指摘し、「原料の違い、水の個性、その土地の風土、製法の工夫、そして作り手の思い。そうした背景に直接触れることで、ジャパニーズウイスキーへの理解はより深く、よりリアルなものになると思います」とその意義を訴える。

さらに、「作り手に出会い、蒸留所ごとの個性や土地ならではの魅力が伝わることで、信頼や親しみが生まれ、その蒸留所のウイスキーが長く選ばれる力になっていく。そこに銅印帳の大きな価値があります。ジャパニーズウイスキーを一過性の流行に終わらせず、時間をかけて根付く文化へと育てていきたいと考えています」と訴えた。

会見には、北海道のニセコ蒸溜所から福岡の新道蒸溜所まで、各地の関係者も出席。それぞれが銅印のデザインやウイスキーの特徴を紹介した。

質疑では「飲酒と移動」という現実的なテーマも上がった。これに対し伊藤氏は、「鉄道とお酒は非常に相性がいい。銅印帳をスタートすることによって、地方鉄道とクラフト蒸留所を組み合わせ、地域の活性化に取り組む施策を進めていきたいと思います」と回答。

また、大手メーカーの参加については、「ご一緒できる機会があればぜひとは思いますが、まずは各地の風土を感じられるクラフト蒸留所を中心に展開していきたい」と、当面は地域密着型で進めていく考えを示した。銅印帳は1冊2500円。4月1日から各蒸留所などで販売される。