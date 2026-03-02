18年無休、ワンコインで200章。村上ショージが語る“舞台に立ち続ける理由”

村上ショージが主催する『村上ショージ独演会 第200章』が、2026年2月25日(水)東京・ルミネtheよしもとで開催された。

本公演は、2008年7月の第1回公演から一度も休むことなく毎月継続され、チケット代が500円という破格の値段が話題となり、今回ついに200章を迎えた。

ゲストには、かねてから親交のある前川清がゲスト出演し、記念公演を盛り上げた。

公演冒頭、村上ショージはあいにくの天気の中駆けつけた多くのファンに200章開催への感謝を述べた。

大きな拍手の中、ゲストの前川を迎えると、出会いのきっかけや旅番組に対する前川独自の仕事論など、二人の親密な関係が伺えるトーク展開に会場は終始盛り上がりをみせた

終盤、「これでやってきた」という村上ショージの鉄板ギャグが披露されると再び会場は大盛り上がりに。

1年1年を頑張ることで、これからも舞台には立ち続けたいという二人。終演後、村上ショージに今の率直な想いを聞いた。

――本日の公演を終えて、いかがでしたか?

そうですね。前川さんとは何年ぶりかな...久しぶりに会うので、今日を楽しみにしてました。

200回記念の節目なので誰かゲストを、という話になった時に、難しいことは前提でスタッフさんに前川清さんと坂本冬美さんのお名前を出させてもらったんです。

ほんなら、吉本の方から事務所に連絡入れたみたいで、出て下さることになってビックリしました。

ワンコイン公演なんで、そんなにギャラもでませんけど...ってお話ししたんですが、前川さんが「いいよ、ボク今刺激欲しいんだよ」って(笑)

前川さんは本当に淡々としゃべる人で、すごく独自のスタイルがあるので、今日も楽しかったですね。

まさかワンコイン公演に出てもらうっていうのが、気の毒というか本当に申し訳ないですが、ありがたくて、本当に感謝です。

――第1回から一度も休むことなく毎月継続されてきた公演も今回で200回目を迎えました。公演に対する想いをお伺いできますか?

ちっちゃな頃から来ていただいた子らが、高校行ったり、大学行ったり大きくなってからも来てくれてうれしいですね。

もちろん、来なくなった方もいらっしゃるし、また新たに来てくれる方もいるので、どこでどうなるか分かりませんけど、楽しかったらお客さんも喜んでくれるし、喜んでくれたらそれでいいかな、と思いながらここまでこれました。

――次回、坂本冬美さんをゲストに迎えられて開催される『村上ショージ独演会 第201章』への意気込みを伺えますか?

僕ね、昔から冬美さんの歌はもちろん、かっこいい性格が大好きで、特に歌っている姿が一番好きなんです。

昔、さんまのまんまで共演させてもらった時は、ひょっとしたら付き合えるんちゃうかってバカみたいなこと考えてました。(笑)

普段も、数回ですが、ご飯食べに行ったりとか、お芝居も見に行かせてもらったりしてますけど、公演の30分の間にどういうことを聞いたらお客さんが喜ぶかなとか思いながら、本当に楽しみにしてるんです。

お客さんも冬美さんのファンの方もたくさん来てくれるだろうし、ちょっと普段は聞けないことも聞きたいな、とか考えてますので、皆さんも楽しみにして来てくださったらと思います。

『村上ショージ独演会 第201章』

日時：2026年3月4日(水)17:30開場 17:40開演

会場：ルミネtheよしもと

出演：村上ショージ／ゲスト：坂本冬美

料金：前売500円／当日500円

