50万口座達成で特典10倍に。SBI新生銀行「SBIハイパー預金 応援キャンペーン」開始

SBI新生銀行は2月16日、「目指せ50万口座! SBIハイパー預金応援キャンペーン」を開始した。期間中に新規口座を開設し条件を満たした利用者に現金をプレゼント。総口座数が増えるほど特典額がアップする“参加型”の仕組みが特徴だ。

本キャンペーンでは、期間中にSBIハイパー預金口座を新たに開設し、所定の条件を満たした利用者にもれなく現金をプレゼント。当初の特典は200円だが、キャンペーン終了時点での総口座数に応じて増額される仕組みとなっている。

総口座数が45万口座未満の場合は200円、45万口座以上50万口座未満で1,000円(5倍)、50万口座以上を達成した場合は2,000円(10倍)に増額される。口座保有者が増えるほど特典も増える“応援型キャンペーン”だ。

参加条件とキャンペーン概要

対象商品は「SBIハイパー預金」。

参加条件は以下の通り。

キャンペーン期間中にSBIハイパー預金口座を新規開設

SBI新生銀行ウェブサイトから本キャンペーンへエントリー

2026年3月31日時点でSBIハイパー預金に5万円以上の残高があること

※条件の順序は不問

口座開設期間は2026年2月9日～3月31日、エントリー期間は2月16日～3月31日まで。

特典のキャッシュプレゼントは2026年5月末までに、利用者名義の総合口座パワーフレックス円普通預金へ入金される。

金利最大10倍キャンペーンも実施中

現在、SBIハイパー預金では特別金利が年5.0%(税引前)相当となる「金利最大10倍キャンペーン」も実施中。今回新たに口座を開設する利用者も対象となる。

預金金利競争が続く中、口座数の拡大を狙う参加型キャンペーンとして注目を集めそうだ。