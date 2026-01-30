auじぶん銀行、阪神タイガース公式戦チケットが当たる「応援定期2026」開始

auじぶん銀行は、阪神タイガースの公式戦ペア観戦チケットが当たるキャンペーン「阪神タイガース応援定期2026」を、2026年2月1日から実施する。

本キャンペーンは、期間中に1年もの円定期預金「阪神タイガース応援定期2026」へ預け入れることで、通常金利年0.40%(税引前)に年0.01%を上乗せした特別金利年0.41%(税引前)が適用されるのが特徴。さらに、合計10万円以上を預け入れた利用者を対象に、抽選で合計340組680名に阪神タイガース公式戦のペア観戦チケットがプレゼントされる。

抽選は10万円を1口として行われ、最大5回まで参加可能。預け入れ金額や回数に上限はなく、金額が増えるほど当選確率が高まる仕組みとなっている。対象期間は2026年2月1日から5月31日までで、抽選は3月末、4月末、5月末時点の預入残高をもとに、計5回実施される。

観戦チケットは、阪神甲子園球場で開催される広島東洋カープ、東北楽天ゴールデンイーグルス、東京ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツとの公式戦が対象。席種はアイビーシートまたはアルプス席で、試合日程や席種の指定はできない。

auじぶん銀行は2022年から阪神タイガースのオフィシャルスポンサーを務めており、「阪神タイガース応援定期」は今回で3回目の開催となる。昨年は、公式戦ペア観戦チケットのほか、レプリカキャップ・ユニフォームを選択制の特典としていたが、チケットの当選倍率が約55倍になるなど高い人気を集め、関西圏以外からの応募も多かったことから、今年は特典を観戦チケットに一本化し、提供数を拡大した。

キャンペーンの詳細は、auじぶん銀行の特設ページで確認できる。預金金利の上乗せとプロ野球観戦のチャンスを同時に得られる、阪神ファンにとって注目の定期預金キャンペーンとなりそうだ。