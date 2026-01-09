都心回帰が加速か？2025年新築マンション人気ランキング、TOP10を首都圏が独占

LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は1月6日、「2025年 新築マンション人気ランキング」を発表した。同ランキングは2025年1月1日～12月15日、サイトのページビュー数と資料請求数から算出して順位付けした。

全国人気マンションTOP10

2025年の市場は首都圏の平均価格が最高値を更新するなど上昇基調にある。

全国人気マンションTOP10は東京23区が9物件、神奈川県が1物件と首都圏が独占し、都心志向が鮮明となった。1位は「イノバス不動前」、2位は「ブランズタワー横浜北仲」、3位は「ブランズタワー大崎」だった。駅近で利便性の高い物件が支持を集めている。

東京23区TOP5は、1位が「イノバス不動前」、2位が「ブランズタワー大崎」、3位が「ピアース代々木上原レジデンス」だった。

東京23区TOP5

神奈川TOP5は、1位が「ブランズタワー横浜北仲」、2位が「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」、3位が「イノバス元住吉」となった。

神奈川TOP5

千葉TOP5は、1位が「ウエリス八千代村上」、2位が「プレミストタワー船橋」、3位が「パークタワー柏の葉キャンパス」となっている。

千葉TOP5

埼玉TOP5は、1位が「ルピアコート朝霞台」、2位が「オーベル大宮プレイス」、3位が「クリオ川口幸町ブライトマークス」だった。